Česko má kapacity na výrobu milionů filtrů denně, tvrdí liberecká univerzita

Proto vznikla na liberecké univerzitě studentská výzva „Roušky s filtrem pro všechny“, která se snaží zapojit do výroby ochranných prostředků co nejvíc českých firem.



S výrobou filtrů do roušek přišli vědci liberecké univerzity, používají na ně nanotextilii, která dokáže účinnost plátěné roušky výrazně zvýšit. „Efektivita záchytu pro částici viru se pohybuje mezi 80 a 90 procenty,“ řekl vedoucí týmu Nanovlákenné materiály liberecké univerzity David Lukáš.

Úroveň roušek s těmito filtry tak odpovídá respirátorům typu FFP2, které Česko za drahé peníze dováží ze zahraničí. Z nanomateriálu se šijí roušky, ukázalo se ale, že efektivnější je vyrábět filtry. Z materiálu, který stačí zhruba na 6000 roušek, lze totiž vyrobit až 20 tisíc filtrů.

Díky podpoře Libereckého kraje se výroba postupně rozšiřuje za zdi univerzity. Podařilo se zapojit například libereckého dodavatele strojů na výrobu nanovlákenných textilií Elmarco. To dodává materiál výrobci hygienických potřeb Drylock v Hrádku nad Nisou, kde jeden ze strojů na pleny přestavěli na výrobu nanoroušek.



Zapojit se mají další firmy

Denně jich dokážou vyrobit až 100 tisíc. Pořád je to ale málo. „Jednáme s dalšími firmami, aby se zapojily,“ řekl David Svoboda ze studentské iniciativy, který teď místo studia hledá firmy, které by mohly materiál a filtry vyrábět.

„Nechceme na tom vydělávat, chceme, aby se adekvátní ochrana proti koronaviru dostala všem. Bylo by super, kdyby se do naší výzvy zapojil i stát, který by celý proces mohl značně urychlit,“ řekl student. Tři studenti univerzity nejsou podle něj schopni tak náročný proces sami koordinovat.

„Nebo můžeme, ale bude to trvat déle,“ dodal Svoboda. Stát má podle něj mnohem větší možnost výrobce oslovit a zapojit a také zajistit distribuci. Na žádném z ministerstev ale zatím nepochodili.