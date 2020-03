Strašlivá rána a americký bombardér byl na kusy. Teď se ví proč

Dlouho to byl téměř neznámý příběh. O pádu amerického bombardéru B-17G City of Savannah v březnu 1945 kousek od Vísky ve Frýdlantském výběžku se po válce téměř nemluvilo. Původní obyvatelé šli do odsunu, v archivech nic nebylo a komunisté o příběh amerických letců rozhodně nestáli. Jen díky občanskému sdružení Víska teď v obci stojí pomník, který připomíná událost, k níž došlo před 75 lety.