Primátor Kroupa končí v čele Jablonce, zastupitelé ho odvolali

„Tak já vám děkuji za spolupráci, a doufám, že s vám dnes podaří zvolit si nového primátora,“ řekl po zveřejnění výsledku tajné volby Kroupa. Při odchodu od předsednického pultíku mu přitom nikdo nezatleskal, a to ani jeho bývalí spolustraníci z ANO.

Návrh na doplnění programu dnešního jednání podal Štěpán Matek z dříve koaličního uskupení Společně pro Jablonec.

Kdo Kroupu v čele druhého největšího města v Libereckém kraji nahradí, není zatím jasné. Volba nového primátora na programu zatím není a nikdo takový návrh nepodal.

Kroupa v minulých dnech opustil ANO. Hlavním důvodem je podle něj rozpad koalice, který považuje za své osobní selhání. K odchodu ho vedla také snaha nepoškozovat ANO, řekl v úterý ČTK Kroupa.

Premiér Andrej Babiš při středeční návštěvě Ústeckého kraje jeho rozhodnutí přivítal. „Takové lidi určitě nechceme, jsem rád, že se tak rozhodl,“ uvedl.

Dodal, že pro něj osobně je to neuvěřitelný příběh. „Já vůbec nechápu, jak k tomu mohlo dojít. Ale já samozřejmě nemůžu znát všechny naše komunální politiky, je to otázka krajské organizace, ale pokud se tak rozhodl, je to pro nás jedině dobrá zpráva,“ řekl Babiš.



V Jablonci se na konci prázdnin rozpadla koalice tvořená ANO, Piráty, hnutím Společně pro Jablonec a jedním zastupitelem zvoleným za Novou budoucnost pro Jablonec.

Dohromady měla v zastupitelstvu 17 mandátů ze 30. Koalice se ale kvůli dlouhodobým vnitřním sporům a také kvůli střetu zájmů primátora rozpadla, když 15. srpna zastupitelé za pomoci hlasů opozičních občanských demokratů a Starostů pro Liberecký kraj odvolali dva radní zvolené za Společně pro Jablonec - Petra Klápště a Štěpána Matka.

Koaliční partneři i opozice vyčítají Kroupovi, že jako jednatel firmy GREPA Networks vymáhá po městu zaplacení dvou milionů korun za provoz městského kamerového systému v letech 2016 až 2018 a žádá odpuštění věcných břemen pro kabely položené v městských pozemcích.

Kroupa na posledním jednání zastupitelstva všechny sporné body z jednání stáhl. Aby svůj nárok podložil, vypnul dokonce několikrát městský kamerový systém. Chtěl ukázat, že ho skutečně zajišťuje jeho firma.

Sdružení místních samospráv ČR na něj kvůli tomu podalo trestní oznámení a událost vyšetřuje policie.

V Jablonci vyhrála loni na podzim ODS. Přestože v 30členném zastupitelstvu získala osm mandátů, skončila v opozici. Koalici tehdy sestavilo hnutí ANO, které ve volbách skončilo druhé a získalo sedm míst v zastupitelstvu. Třetí byli Piráti, kteří mají pět zastupitelů, čtyři získalo SPJ. V zastupitelstvu jsou také tři zástupci uskupení SLK, dva za NB a jeden z SPD.

Spekulovalo se o nové koalici ANO s ODS a starosty, která by měla pohodlnou většinu 18 mandátů.