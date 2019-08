Vypnutí kamer v Jablonci prošetří policie, podle primátora jde o politikaření

Sdružení místních samospráv ČR si myslí, že se čelní představitel města dopustil trestného činu ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a vydírání. Podalo proto na něj trestní oznámení. Kroupa se hájí tím, že o všem věděla policie, byla na to připravena a posílila hlídky. A také tím, že byl k tomuto demonstrativnímu kroku dotlačen.

Předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák je přesvědčen, že Kroupa zneužil své postavení a českého práva.

„Jde o zařízení, které je obecně prospěšné. Není tedy možné ho svévolně vypnout. Tady nejde o nějaké nedopatření, nějaké špatně zmáčknuté tlačítko. Navíc se k tomu pan primátor ještě veřejně přiznal. Opravdu mě to šokovalo. Za nějakých patnáct let, co se pohybuji v komunální politice, jsem nezažil, že by někdo vystupoval v dvojjediné roli jednatele své firmy a primátora města. V normální obci průměrné velikosti by ve své funkci ten člověk už nebyl, sami občané by ho defenestrovali,“ okomentoval Polčák.

„Chceme ochránit dobré jméno místních samospráv před občany, protože tento člověk ho hrubě poškodil.“

Šándor: Vlastní firmě dal přednost před lidmi

Primátor Kroupa chtěl vypnutím kamer demonstrativně dokázat, že jeho firma Grepa Networks fakticky kamery městské policie ovládá. Tvrdí, že mu to jeho koaliční partneři nevěřili. Primátor je totiž zároveň jednatelem Grepy, která po městě žádá 2,6 milionu korun bez daně za poskytování datových spojů pro městský kamerový systém v letech 2016 až 2018. Navíc chce společnost ještě odpuštění věcných břemen v místech, kde má položené své kabely na pozemcích města. Kroupa je tedy ve střetu zájmů.

Bezpečnostní expert Andor Šándor primátorův čin považuje za exces, který mu vůbec neměl přijít na mysl.

„Ten kamerový systém tady není pro nic za nic. Má preventivní účinek a následně je díky němu policie schopna dohledat viníky trestnné činnosti. Když nějací lumpové vidí, že jsou někde kamery a aniž by tušili, zda jsou, či nejsou zapnuté, dají si pozor. V momentě ale, kdy jim sám primátor, pod kterého spadají městští strážníci, na Facebooku veřejně oznámí, že kamery vypnul, tak je to pro tyto lidi výzva,“ řekl bývalý šéf Vojenské zpravodajské služby.

Dodal, že Kroupa mohl svým činem připravit policii o případné cenné důkazy protiprávního jednání v ulicích. „Člověk, který zodpovídá za bezpečnost takto velkého města, by o vypnutí kamer neměl vůbec uvažovat. To mu nesmí přijít na mozek. Na jednu stranu slibuje, že bude sloužit lidem, ale je mu bližší vlastní byznys. Vlastní firmě dal přednost před lidmi,“ doplnil Šándor.

Podle Kroupy jde o politikaření

Milan Kroupa tuší za trestním oznámení politikaření. „Jakmile Změnaři (myšleno hnutí Změna, jehož členové kandidovali ve volbách pod hlavičkou Společně pro Jablonec, které do včerejška tvořilo jabloneckou koalici - pozn. red.) nejsou v politice, tak vždycky napadají. Mají takový myšlenkový gen. Když došlo k odvolání radních ze Společně pro Jablonec, tak mi naznačovali, že si to teď teprve užiji. Je to součást jejich taktiky, znepříjemňovat práci radnice, úředníků, politiků. Já mám ale čisté svědomí, nemám se čeho bát, budu vypovídat na policii, vyšetřován, ale ustojím to. O této akci jsem slyšel dopředu, ale nevěděl jsem, jaká bude její forma,“ řekl primátor.

Podle něj k ohrožení bezpečnosti obyvatel Jablonce rozhodně nedošlo. „Potvrdil to včera na zastupitelstvu ředitel městské policie, pan Šípek. Posílili hlídky a věděli o tom dopředu. Bylo to nepříjemné, ale demonstrace musela být, aby chlapci pochopili, že Grepa kamerový systém skutečně ovládá. Mám teď psí hlavu, aby se zakryly nedostatky v práci koaličních partnerů,“ dodal Kroupa.

Stanislav Polčák vylučuje, že by sdružení podalo trestní oznámení na něčí popud či nátlak.