Urban nakreslil nejdelší vtip na světě, na louce z něj udělá labyrint

Její lakonický název zní - Pivrnec, humor. Kmotry se stali herec Leoš Noha a zpěvačka Olga Lounová.

Urbanův nejdelší vtip připomíná kinofilm. Jednotlivá políčka na sebe navazují. Pás složený z několika set obrázků se odvíjí ve spodní části knihy. Nahoře jsou samostatné vtipy. „Moje postavy tentokrát oněměly. Skoro všechny vtipy jsou beze slov,“ prozrazuje Urban. „Napadlo mě, že bych konečně mohl jednou udělat knížku, které by rozuměli kromě Čechů a Slováků všichni lidé bez rozdílu jazyků.“

Osmapadesátiletý Urban by rád nejdelší vtip využil nejenom v knize. „Z jednotlivých políček by mohl přímo ve Smržovce vzniknout jakýsi labyrint. Lidé by jím procházeli a prohlíželi by si na deskách vtip za vtipem.“

Obrázkové bludiště plánuje Urban na zahradě přímo pod svým ateliérem. Šlo by již o druhou přírodní výstavu jeho děl. První je Křížová cesta, jež vede na kopec za Urbanovým domem.

Na myšlenku s knihou němých vtipů přivedl Urbana jeho syn Petr. Už pět let vede pražskou hospodu U Pivrnce vyzdobenou vtipy svého otce. „K Pivrncovi chodí v Praze hodně cizinců, například Číňanů, Španělů, Italů nebo Chorvatů,“ prozrazuje Inka Urbanová, kreslířova manželka.

„Vtipy s Pivrncem jsou na stěnách, obklopují také výčep, Pivrnec je na nádobí a na stolech. Cizinci se ptají i na Petrovy knížky. Kdysi jsme je vydali v němčině a v angličtině, ale už se všechny prodaly. Knížka s vtipy, kde postavy nemluví, se bude prodávat právě U Pivrnce a v knihkupectvích. Jen jsme na některých obrázcích museli přeložit do angličtiny nápisy. Třeba hospoda – pub. Hodně vtipů je právě na téma pivo a hospodský život.“

Povodeň vzala většinu obrázků

Hospodu U Pivrnce v Maislově ulici pokreslil Urban vtipy již v roce 1994. Týden tam tehdy stál na štaflích a maloval. Ničivou povodeň v roce 2002 však přečkaly U Pivrnce pouze dva původní obrázky.

Teď se v hospodě nalézají novější Urbanovy vtipy na velkoplošných tapetách. „Hosté dostali šanci, aby v jedné místnosti nakreslili, jak vidí pivo,“ tvrdí Urbanová. „Pomalovali ji celou, lezou si dokonce na záda, aby dosáhli na strop.“

Urban se dozvěděl, že jeho vtipy se ukrývají rovněž ve dvou hospodách ve Vietnamu. Jedna stojí v Saigonu a druhá v Hanoji. „Dal je tam Vietnamec, který žil v naší zemi,“ dodává Urbanová.