Rokytnice uhájila stavební uzávěru, soud vyzdvihl zájem na ochraně Krkonoš

V Rokytnici má firma pozemky, na kterých kvůli uzávěře nemůže uskutečňovat své záměry. Rozhodnutí soudu je dočasně zpřístupněné na úřední desce.

Uzávěra prakticky znemožňuje stavět v Rokytnici nové domy. Je časově omezená do okamžiku přijetí změny územního plánu, nejdéle má platit do 30. října 2023. Změna územního plánu by měla reagovat na stanoviska Správy Krkonošského národního parku, například ve vztahu k ochraně lučních stanovišť v okolí města.

Firma se nejprve obrátila na Krajský soud v Hradci Králové, ten však stavební uzávěru ponechal v platnosti. Vyškrtl z ní jen menší část, která upravovala udělování výjimek a zvýhodňovala stavebníky, kteří mají s městem uzavřenou smlouvu o spolupráci. Následovala kasační stížnost, podle které uzávěra zasáhla do legitimního očekávání firmy, navíc prý už omezení v souhrnu trvá příliš dlouho – navazuje totiž na starší uzávěry.

Podle Nejvyššího správního soudu zatím omezení stavební činnosti v obci nevybočilo z přípustného časového rámce. Soud připomněl, že hlavní motivací pro stavební uzávěru byla ochrana životního prostředí a že blízkost národního parku komplikuje územní plánování.

„Postup při přípravě změny územního plánu je ztížen blízkostí národního parku, v jehož ochranném pásmu se území odpůrce (město Rokytnice nad Jizerou) nachází. Na tomto místě soud připomíná, že národní parky jsou oblasti s nejvýznamnějšími přírodními fenomény a jedná se o nejpřísněji chráněná územní. Je tedy třeba klást velký důraz na jejich řádnou ochranu, která je bezpochyby ve veřejném zájmu,“ stojí v rozsudku.

Na ochranu přírody a její sladění s územním plánem apeloval v minulosti i starosta Rokytnice Petr Matyáš, podle kterého je největší problém v tom, že tradičně obhospodařované louky z okolí Rokytnice postupně mizí. Krkonošský národní park podle něj stanovuje maximální plochu, kterou lze zastavět, a kdyby se postavily všechny plánované chaty a rekreační objekty, nezbyl by už prostor na nutné stavby, jako je vodovod či kanalizace.