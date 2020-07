Rokytnice zakázala tři roky stavět, chce chránit mizející vzácné louky

Podle starosty Petra Matyáše nemohou dovolit, aby se území zastavělo, než bude hotový nový územní plán.

„Je tady ohromný tlak na stavby rekreačních objektů,“ upozornil starosta, podle kterého se to momentálně týká více než 160 rodinných domů určených na individuální rekreaci. „Stavět mohou ti, co mají vydané stavební povolení. Pak jsou tam výjimky, jako jsou přípojky, udržovací práce a podobně,“ doplnil Matyáš.

Propojení lyžařských areálů Studenov, Horní Domky a Harrachov, které se plánuje už řadu let a jehož výstavba už měla začít, ale podle starosty není největší problém.

Tím je ochrana tradičně obhospodařovaných luk, která postupně mizí. V rámci Projektu Natura 2000 tak Krkonošský národní park (KRNAP) stanovil maximální plochu stanovišť, která ještě může být zastavěna.

„Stavební činnost se letos rozjela tak, že kdybychom si stanoviště vyčerpali, tak už neuděláme ani vodovod, kanalizaci, sjezdovky, silnici,“ vysvětlil starosta. Je tedy podle něj nutné připravovaný územní plán sladit s nároky na ochranu přírody.

Bez vyhlášení uzávěry by výstavba objektů individuální rekreace vyčerpala plochy do dvou let. „Jmenuje se to rodinný domek, ale nestaví tady místní. Pozemek za čtyři miliony si tady nikdo nekoupí. Jsou to rekreačky, které nám nic nepřináší a ještě zatěžují infrastrukturu. To je to zásadní, co nás trápí,“ vysvětlil Matyáš.

Stálých obyvatel v Rokytnici rapidně ubývá

Přestože se v Rokytnici pořád staví, stálých obyvatel rapidně ubývá. Střídají je rekreanti nebo investoři. „Vždycky se říkalo, že má Rokytnice 3 500 obyvatel, teď jich máme 2 600,“ upozornil starosta.

Podle něj odcházejí lidé často za prací a pozemek, který má milionovou hodnotu, prodají a pořídí si levnější bydlení jinde. „Trochu problém je, že i místní, kteří tady žijí dlouho a podnikají zde, mají často kvůli úřadům bydliště jinde,“ poznamenal.

„Já se nedivím, že mladí odcházejí. Co tady mají dělat? Nikdo pro ně nic neudělá. Ani práce tady není a bude hůř,“ okomentoval situaci zdejší podnikatel Petr Udatný, který v Rokytnici provozuje skiservis i zemědělskou činnost.

Podle něj stavební uzávěra všechno ještě zkomplikuje. „Už tak se tady veškeré vyřizování dlouho vleče. Všechno se musí posuzovat. Teď to bude ještě horší,“ dodal s tím, že on sám má v plánu výstavbu akumulačního rybníka. „Bude to problém, to je mi jasné. Doufám, že to stihnu do důchodu,“ poznamenal.



Proti uzávěře stojí námitky

Obává se, že situace se ještě zhorší. „Lidé chtějí stavět a teď neví, jak na tom budou. Už teď musel syn pořád něco řešit kvůli vzácným rostlinám na jeho pozemku,“ doplnil Udatný.

Proti uzávěře se objevily už také oficiální námitky z řad investorů i místních. Starosta se obává, že bude nutné řešit náhrady pro majitele pozemků, jichž se zábory budou týkat. „My se budeme bránit, je to zájem státu,“ upozornil Matyáš.

Podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného se budou případné kompenzace řešit podle stavebního zákona, popřípadě soudně.