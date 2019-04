Příhraniční jízdenku zneužívaly cestovní kanceláře, už nebude tak výhodná

„Němci už dnes nemají Euro Nisa Ticket rozdělený jako my a Poláci. U nás máme jízdenku pro jednu osobu a potom pro dva až pět lidí. Nově to bude jako v Německu, tedy podle počtu lidí. Když pojedou tři, koupí si jízdenku pro tři, a ne už pro pět lidí,“ vysvětluje Jiří Hruboň, ředitel společnosti Korid, která se stará o veřejnou dopravu v Libereckém kraji.

Další novinkou je, že jízdenka nebude jenom jednodenní jako dnes, ale i třídenní pro víkendové cestování po Euroregionu.

„Hlavně se ale chceme zaměřit na rodiny s dětmi. Protože dnes Euro Nisa Ticket děti nezná. Platí stejnou cenu jako dospělí. Takže bude i jízdenka pro dvě osoby a až tři děti,“ upozorňuje Hruboň.

Se změnami ovšem bude souviset i zdražení jízdenky. O kolik se tarify zvednou, ale zatím Korid nechce zveřejnit. Momentálně se rozmýšlí, od kdy se změny zavedou. Zda ještě před letní sezonou nebo až s prosincovou změnou jízdních řádů.

Cestovní kanceláře na jízdence vydělávaly

Dnes stojí Euro Nisa Ticket pro jednu osobu 160 korun a lístek pro dva až pět cestujících 320 korun. V pěti lidech tak cestování po celém Euroregionu Nisa vyjde na celý den na 65 korun.

„To je tak výhodná cena, že už ji některé cestovní agentury nebo cestovní kanceláře dost zneužívají. Často se stává, že třeba o adventu udělají zájezd do Drážďan, nakoupí Euro Nisa Tickety nebo Dresden special, což je jízdenka s podobným prodejním schematem. Pak to prodávají klientům, ovšem s velmi vysokou marží pro sebe,“ upozorňuje Hruboň.

To byl i jeden z důvodů, proč už Euro Nisa Ticket neplatí na lanovce na Ještěd. Právě kvůli početným hromadným zájezdům, kdy se lidé dostali lanovkou na Ještěd za pár korun, zavedly České dráhy na lanovce pro tuto jízdenku i povinnou místenku. Stejně tak už jen na Euro Nisa Ticket nejde jet úzkokolejkou ze Žitavy na Oybin. Musí se k ní přikoupit další lístek za 5 euro.

Korid teď pracuje ale i na tom, aby se Euro Nisa Ticket dala uplatnit i za hranicemi Euroregionu Nisa.

„Jednáme teď s dopravci o rozšíření směrem na východní Krkonoše, do Pece pod Sněžkou. To je hodně atraktivní lokalita, hlavně Němci mají o ni zájem. Dnes s touhle jízdenkou dojedou do Harrachova a Vrchlabí. My zase máme zájem o prodloužení do centra Česko -Saského Švýcarska. Zatím ta jednání vypadají minimálně s Ústeckým krajem velmi dobře,“ dodal Hruboň.