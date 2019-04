Zatím tudy vozí uhlí a auta. Trojzemí chce na trať vrátit osobní vlaky

Rozhodně se nedá říct, že je to nevytížená trať. Přes polský Zawidów jezdí do Čech vlaky s uhlím, Škoda Mladá Boleslav tam expeduje svá auta do Polska a Německa, ve velkém se tudy přesunují vagony se dřevem nebo cisterny s různými chemikáliemi. Problém je, že po trati Frýdlant – Zawidów – Görlitz jezdí jen nákladní vlaky.

„Spousta lidí ani neví, že tam nějaká trať je. Osobní vlaky tam nejezdí od konce války. Chceme to změnit. Přineslo by to výhody jak regionální dopravě, tak mezinárodní. Chceme ministerstvo dopravy přesvědčit, aby tam vedl koridor Praha – Liberec – Görlitz. Liberec by tím získal přímé spojení s Görlitz bez přestupů a čekání v Žitavě jako dnes a hlavně přímé železniční spojení s Prahou, které dnes chybí,“ říká jednatel krajské společnosti Korid Pavel Blažek.

Z Görlitz by vlak pokračoval do Berlína

V Görlitz by tak vznikl přestupní uzel, ze kterého by se dalo pohodlně dostat vlakem dál do Wroclavi nebo do Berlína a v opačném směru zase na Liberec a Prahu.

Poláci i Němci už na tom pracují, trať od Wroclavi na Görlitz se elektrifikuje a na Berlín už je modernizovaná, rychlost vlaků se tam zvýšila na 160 kilometrů v hodině. Problém ale dělá dvacetikilometrový úsek od Černous přes Zawidów ke Görlitz.

„Do Černous se dá jet od Frýdlantu stovkou, jenže hned za státní hranicí musí vlak zbrzdit na třicítku. A pak už se jen plouží. Je tam i úsek, kde je povolená rychlost jen dvacet kilometrů v hodině. Sice tudy smí nákladní vlaky jezdit, ovšem je otázkou, jak dlouho ještě,“ poukazuje Michal Barták, šéf české sekce železniční společnosti Die Länderbahn, která provozuje vlaky mezi Libercem, Žitavou a Drážďany. I tam je pověstný úsek přes Polsko mezi Hrádkem a Žitavou, kde vlak jede čtyři kilometry skoro krokem.

„Musíme vlády přesvědčit, že Trojzemí není konečnou stanicí. Že peníze do železniční infrastruktury jsou tady nutné a hlavně přinesou výhody. Na sever od Liberce je ohromný dopravní potenciál pro osobní dopravu. Ať už směrem na Polsko na Wroclav a Varšavu nebo v Německu na Drážďany a Berlín,“ uvedl ředitel Koridu Jiří Hruboň.

Trať by regionu přinesla turisty

Kvůli tomu už vznikl mezinárodní projekt Trans-Borders (Přes hranice). „Bude se teď zpracovávat průzkum přepravní poptávky v Trojzemí, který bude naší hlavní zbraní při vyjednávání s centrálními orgány, aby se tratě v tomto regionu zlepšily. Němci i Poláci o to velmi stojí a my budeme jejich snahy podporovat. Oni nám za to pomohou v tlaku na zřízení koridoru Liberec – Praha,“ zmínil krajský radní pro dopravu Jan Sviták.

Zprovoznění tratě Liberec – Zawidów – Görlitz by pomohlo i turistickému ruchu na Frýdlantsku. „Vlak by využívali nejen místní, ale rozšířila by se nabídka pro turisty z vnitrozemí, kteří jezdí sem, ale pak by mohli dál do Polska. Teď tam vznikají pohodlné cyklostezky, hned za nádražím v Zawidówě začíná jezero Witka, je v tom velký potenciál,“ řekl starosta Višňové Tomáš Cyrus.

„Turistickému ruchu by to dost pomohlo, teď jsme tu trochu odřízlí od světa. Pro Němce a Poláky by se víc otevřely Jizerské hory, pro nás by to bylo blíž třeba k Berzdorfskému jezeru. Bylo by to výhodné pro všechny tři státy. Také by to pomohlo silnici do Liberce, protože je řada lidí, kteří jezdí z polského Zhořelce pracovat do průmyslové zóny v Liberci. Když by vlak jezdil i podle střídání směn, mohlo by to té přetížené silnici ulevit,“ sdělil místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.