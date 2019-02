Trať do Prahy je v nedohlednu, Liberecký kraj se chce spojit s Evropou

Jsme bílým místem na mapě evropských železnic a investic do nich. Tak se o situaci ve vlakové dopravě v Trojzemí vyjadřuje Jiří Hruboň, ředitel společnosti KORID, která v Libereckém kraji koordinuje veřejnou dopravu.

„Stav železnic v příhraniční oblasti Čech, Německa a Polska je špatný. Proto tady také železnice není žádnou konkurencí pro automobilovou dopravu, ať jde o přepravu cestujících nebo zboží. Podstatné investice do železniční infrastruktury se zdejšímu regionu vyhýbají už celá desetiletí. Citelně tady například chybí spojení Zhořelce (Görlitz) s Prahou, které by Trojzemí dobře obsloužilo,“ tvrdí Hruboň.

Naději dává trať z Prahy do Wroclavi

Podle něj je v dnešní době nepřijatelné, aby cesta vlakem mezi německým Zhořelcem, polskou Jelení Horou (Jelenia Góra) a Libercem, které jsou od sebe vzdušnou čarou zhruba šedesát kilometrů, trvala hodinu a půl až tři hodiny. Zdejší euroregion přitom obývá přes milion a půl obyvatel. Přepravní potenciál je tedy značný, na železnici ale stále dobře nevyužitý.

„Aktuálně se hledá v rámci evropské sítě nová vysokorychlostní trať z Prahy do Vratislavi (Wroclaw). Ve hře je cesta přes Liberec, nebo přes Hradec Králové. Snažíme se přesvědčit ministerstvo dopravy, že koridor přes Liberec je výhodnější. Vyřešilo by se tím problematické spojení Liberce s Prahou, užitek by z toho mělo celé Trojzemí. Němci teď investují do modernizace tratě mezi Berlínem a Zhořelcem, Poláci zase pracují na rychlém napojení jejich části Zhořelce na Jelení Horu a Vratislav. To by se pro plánovaný koridor Praha - Vratislav dalo využít,“ říká jednatel KORID Pavel Blažek.

Přiznává ale, že Hradec na ministerstvu i v sousedním Polsku lobuje víc než Liberecký kraj.

„Přitom z Hradce jste dnes v Praze vlakem za hodinu dvacet. Zatímco z Liberce nejdřív za dvě a půl hodiny. To je skoro stejně jako z Liberce do Berlína, který je o dvě stě kilometrů dál. To je absurdní. Proto jsme se pustili do projektu Trans-borders (Přes hranice), kterým chceme na neutěšený stav železniční sítě v euroregionu upozornit a zlepšit ho,“ uvedl Blažek.

Podpora by mohla přijít od Škody

Z Prahy na Hradec už dnes vede dvojkolejná trať na rychlost vlaků 160 km/h přes Pardubice a zdvojkolejnit se má i druhá trať přes Nymburk.

„Takže vysokorychlostní spojení z Prahy na Vratislav přes Hradec by tam bylo už třetí moderní tratí, a my tady nemáme pořád nic. Přitom by nám to pomohlo mnohem víc. A to nejen při přepravě osob, ale i v nákladní dopravě. Proto také jednáme se Škodou Mladá Boleslav, zda by nás nepodpořila, protože i pro ni může být napojení zdejšího regionu na evropskou železniční síť zajímavé. Je zde nevyužitý potenciál dopravy mezi střední Evropou a baltskými přístavy,“ uvedl Hruboň.

O přínosu projektu budou v polovině února jednat v Žitavě (Zittau) představitelé euroregionu, zástupci ministerstev dopravy všech tří zemí, odborníci na územní plánování či Správa železniční dopravní cesty. „Musíme je přesvědčit, aby se tím konečně zabývali. Je to důležité pro další rozvoj tohoto území,“ dodal Blažek.