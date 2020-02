Rozšíření polského dolu Turów začne řešit Brusel, proti jsou tisíce Čechů

Podpisy nejsou jen od obyvatel Libereckého kraje, který se částí hranice dolu dotýká, ale z celé České republiky. Zhruba stovka jich pak je i ze sousedního Saska a také z Polska.

Petici vezou do Bruselu zástupci Libereckého kraje spolu s Hnutím Greenpeace. Upozorňuje se v ní na to, že Polsko porušilo při povolování další těžby řadu zákonů. Se schvalováním se spěchalo mimo jiné i proto, že těžaři končí licence už letos v dubnu.

„Neměli jsme žádnou možnost připomínkovat vydání nového územního plánu města Bogatyně. Přitom to byl první krok k tomu, aby těžařská firma PGE mohla získat kladné stanovisko k rozšíření dolu. Také jsme se nemohli vyjádřit k rozhodnutí Regionálního ředitelství ochrany životního prostředí ve Vratislavi, které de facto povolilo PGE těžbu na dalších 24 let. Jde o porušení polského, českého i evropského práva,“ poukazuje hejtman Martin Půta (Starosté pro Liberecký kraj).

Polsko přitom mělo připravený záložní plán, kdyby nevyšlo povolení na těžbu do roku 2044. V tom případě mělo PGE provozovat důl na základě jen šestiletého povolení, než by se vyběhala delší lhůta. Jenže ani k tomu neměl Liberecký kraj stejně jako ministerstvo životního prostředí ČR šanci se vyjádřit.

„Poláci do toho procesu nechtějí nikoho pustit. My jsme se do toho šestiletého povolení přihlásili, ale hned nás z něho vyhodili,“ upozornil mluvčí české pobočky Greenpeace Lukáš Hrábek.

Polsko má na vyjádření deset týdnů

Polsko má teď deset týdnů na to, aby svůj postup obhájilo před Evropskou komisí.

„To považuji za velký úspěch, protože obvykle se dává k vyjádření několik měsíců. Je vidět, že problematika Turówa není jen naší regionální záležitostí. Dostal se k nám i dopis od zástupců všech frakcí Evropského parlamentu určený eurokomisaři pro životní prostředí. Polsko se kvůli Turówu dostává do zásadního rozporu s evropským právem. Mohlo by mu to dokonce ztížit čerpání evropských dotací,“ sdělil krajský radní pro životní prostředí Jiří Löffelmann.

Podle zástupce Libereckého kraje v Bruselu Pavla Brandy se bude peticí zabývat nejen petiční výbor Evropského parlamentu, ale i Evropská komise.

„Ta jediná má právo podnikat další kroky. Pokud nebude s vysvětlením Polska spokojená, může mu udělit pokutu, a pokud ani pak nenastane náprava, tak se věc předá k Soudnímu dvoru Evropské unie. Zkušenost je taková, že 80 procent případů Evropská komise u soudu vyhrává,“ zmínil Branda.

Jestli by se v případě soudního sporu musela těžba v dole Turów zastavit, ale zatím není jasné.

„Nicméně, když se projednávala stížnost na Polsko kvůli kácení v bělověžském pralese, tak evropský soud nařídil kácení přerušit do doby, než vynese rozsudek. Uvidíme, zda by tady byl stejný postup,“ dodal Hrábek.