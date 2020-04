Pořadatelé v kraji ruší velké akce, nepřijede Rottrová ani Pohlreich

Zpěvák Marek Ztracený, kapela UDG nebo třeba šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Nejen tato známá jména měla odstartovat festivalovou sezonu v Libereckém kraji. Ať už na Majálesu, Hejnických slavnostech či na gastronomickém Fresh Festivalu. Pandemie koronaviru, kvůli které je shlukování lidí vyloučeno, však nutí pořadatele rušit své naplánované akce.

Liberečané na jaře přijdou o obnovený Majáles. O posledním květnovém víkendu měl v parku Budyšínská přivítat Marka Ztraceného, kapelu N. O. H. A. nebo třeba Davida Stypku.

„Z nařízení vlády musíme Majáles Liberec pro tento rok zrušit,“ smutní pořadatel Marek Ottl. Druhým dechem však dodává, že si organizátoři připravili alespoň malou náplast v podobě on-line koncertů.

„V termínu, kdy se měl Majáles konat, budeme na všech dostupných kanálech vysílat on-line stream Majáles Liberec 2020. V současné době jednáme s ředitelkou libereckého Šaldova divadla o pronájmu, odkud bychom vysílali. Doufáme, že to všechno vyjde,“ vysvětluje Ottl.

Gastrofestival až na podzim

Smůlu má i každý, kdo se v květnu těšil na vybrané pochoutky na Fresh Festivalu v Liberci. Ten se měl po dvou letech přesunout zpátky rovněž do parku Budyšínská v Liberci. Hvězdami letošního ročníku měli být šéfkuchař Zdeněk Pohlreich nebo autor Gastromapy Lukáš Hejlík.

„Rozhodli jsme se nevzdat. Festival uspořádáme, i když ne v květnu, ale v září,“ říká za pořadatele Petr Jirásek a dodává, že i kdyby dostal možnost festival uspořádat ještě na jaře nebo na začátku léta, odmítl by. „Nebyla by ta správná nálada. A myslím si, že přesně o té náladě to je. Aby byla chuť degustovat a užívat si ten festival společně s námi.“

Vláda zatím jednoznačně letní festivaly nezakázala. Od konce května sice povolila menší akce, i tak je ale většina pořadatelů opatrná a svůj program ruší nebo posouvá o rok.

Nemá smysl se trápit nadějí, říká starosta

Zrušení se tak dočkaly Chrastavské slavnosti, které měly těšit tisíce lidí na začátku června. Program sliboval Marii Rottrovou nebo písničkáře Michala Horáka.

„Nejprve jsme přesunuli červnový termín na srpen a chtěli slavnosti spojit se vzpomínkovou akcí na povodně v roce 2010, ale dospěli jsme k tomu, že nemá smysl se dále trápit nadějí. Od vlády víme, že se masové akce budou uvolňovat jako poslední,“ naznačuje starosta města a senátor Michael Canov, který nakonec musel posunout i vzpomínku na výročí povodní.

„Ta se měla původně konat 7. srpna. Přesně deset let po povodních. Chtěli jsme pozvat všechny možné hosty včetně těch, kteří tehdy rozhodovali o osudech našeho státu. A to třeba prezidenta, premiéra a další. Posunuli jsme ji tedy přesně o rok, na sobotu 7. srpna 2021.“



Bez slavností budou letos i Hejnice. Zahrát tu měla například kapela UDG. „Nepočítáme s tím, že by nám zkraje července někdo povolil desetitisícovou akci,“ krčí rameny starosta Jaroslav Demčák, který zavrhuje posunutí slavností na pozdější termín. „Na srpen a září bude přesunuto tolik akcí, že bychom měli problém i s technickým vybavením.“

Posunout termín se naopak rozhodl mezinárodní festival Anifilm, který se měl poprvé konat v Liberci. Pořadatelé zvolili říjen letošního roku. „Naším cílem je mezinárodní festival zorganizovat v pokud možno stejném rozsahu a s týmž servisem pro jeho návštěvníky, jako kdyby se konal podle původních plánů. Je nám líto všech komplikací, které tento posun mnohým z vás způsobí, nicméně věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a v říjnu nás v Liberci podpoříte,“ uvádějí pořadatelé na svém webu.

Nejistá Benátská! s Nenou

Nejistý je letošní ročník festivalu Benátská! s Impulsem. Ten do libereckého Vesce vozí známá česká, ale i zahraniční jména na přelomu července a srpna. Pořadatelé se nevzdávají a s přípravami festivalu pokračují.

„Vyjádření vlády jsou stále ve stylu nevíme, možná. Neslyšeli jsme jasné stanovisko, jak to v létě bude. Zatím přípravy běží a počítáme s tím, že se to snad povede,“ říká ředitel festivalu Pavel Mikez. Zahraniční hvězdou letošního ročníku má být německá zpěvačka Nena.

Změn dozná i mezinárodní hudební festival Lípa Musica. Ten sice na Českolipsku začíná až na podzim, ale již 17. dubna měl představit program.

„Festival jsme nuceni přepracovat úplně celý. Dramaturgie byla postavena tak, abychom představili ty nejlepší z nejlepších v rámci evropského měřítka a zároveň navštívili tradiční místa na německé straně. Hranice jsou zavřené a nikdo v současné chvíli nedokáže věštit z křišťálové koule, jak tomu bude na podzim,“ vysvětluje ředitel festivalu Martin Prokeš a dodává, že program se více zaměří na domácí interprety.

„Bude to ročník, který nám představí naší českou interpretační chloubu a pýchu, umělce, kteří dělají dobré jméno naší zemi v zahraničí,“ zmínil.