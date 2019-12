Příjezd policie prozradí červené majáky, psi budou mít klimatizaci

Nejsilnější octavie mají navíc pohon všech čtyř kol a automatické převodovky. „Budou s nimi jezdit prvosledové hlídky i dopravní policisté. Jsem velmi rád, že se to podařilo a nová vozidla jsme dostali. Náš vozový park nebyl úplně moderní,“ nastínil krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Dvacítka nových automobilů vyšla na 13 milionů korun. Dalších dvacet dostanou policisté na začátku příštího roku.

Po kraji začnou jezdit také čtyři auta upravená pro potřeby policejních psovodů. Dva Fordy Ranger a dva Volkswageny Transporter nahradí starší vozidla, která už vůbec nevyhovovala potřebám služební kynologie.

„Zastavovali jsme klece pro psy do běžných mikrobusů. Nebylo to úplně vhodné, protože policisté od psů nebyli oddělení. V kabině byl prach nebo zápach. U těchto vozidel je to už něco jiného,“ uvedl Jiří Pavlů, vedoucí automobilního oddělení krajské policie.

Speciální auta pro lidskou a psí osádku teď také zdolají náročnější terén. V neposlední řadě bude převáženým psům ve dvou, ale i čtyřech kotcích mnohem lépe. „Nová auta mají pro psy klimatizaci. V horkých letních dnech jim budeme moci stáhnout teplotu,“ zmínil psovod Petr Diviš.

Novými služebními vozidly policisté výrazně omladí svůj vozový park. V rámci kraje jezdí 105 aut v policejních barvách. Policejním vozidlům naskakují najeté kilometry velmi rychle. Jen na obvodním oddělení najedou za den zhruba 160 kilometrů. U eskortních nebo pohotovostních oddílů to ale může být i několik set kilometrů denně.

Policisté se snaží vyřazovat auta starší sedmi let nebo ta, jež najedou 200 tisíc kilometrů. „Pokud je vozidlo v dobrém technickém stavu, tak je provozujeme dál. Auto, které neprojde technickou prohlídkou, nebo je oprava neekonomická, vyřadíme z provozu a nahradíme novým,“ nastínil Vladimír Libnar, náměstek krajského policejního ředitele pro ekonomiku.