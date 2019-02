Dopravní podnik přišel o dotace, za úvěr mu bude ručit Liberec

V nelehké finanční situaci je Dopravní podnik Liberce a Jablonce (DPMLJ). Na desítky milionů korun, které měl dostat z dotací, může zřejmě zapomenout. Kvůli policejnímu vyšetřování rozsáhlé korupční kauzy, se kterou je spojen, mu byla zastavená výplata 85,5 milionu korun z Evropské unie.

Dopravní podnik tak nemá žádné hotové peníze, za které by mohl stavět věci, které jsou naplánované.

„Z peněz, které jsme měli, se zaplatila rekonstrukce kolejí v Rumunské ulici a nákup sedmnácti autobusů na zemní plyn. Většinu nákladů měla pokrýt dotace. Jenže tyto dvě akce prošetřuje policie, takže ty peníze už asi neuvidíme. Šetříme, ale není kde. Musíme si vzít úvěr, jinak nejsme schopni provést žádné investiční akce,“ konstatoval předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek, který do podniku nastoupil až poté, co policie zahájila vyšetřování.

Podnik musí opravit tramvajové koleje kolem restaurace Formanka v Lidových Sadech nebo na Soukenném náměstí. Tyto úseky už jsou v takovém stavu, že by je Drážní úřad mohl nechat zavřít.

Vyřešit to má úvěr na pět let ve výši 43 milionů korun od České spořitelny. Bankovní ústav ale žádá ručení od města, a to s tím souhlasí.

„Není to žádná maličkost, ale je zřejmé, že dopravní podnik není v dobré kondici. Myslím, že ten závazek nás v uvozovkách nic nestojí,“ zmínil náměstek primátora pro ekonomiku Jiří Šolc (SLK).

Další lidé z vedení by měli skončit, říká opoziční zastupitel

To si ale nemyslí opoziční zastupitel Jaromír Baxa (LOL). „S ručitelským závazkem mám problém. Čekal jsem, že v souvislosti s korupční kauzou budou odvoláni i další lidé z vedení dopravního podniku. Problém se zakázkami tam není ničím novým. Machinace prokázal už audit v roce 2012. Ale ti lidé tam stále jsou,“ namítá Baxa.

Podle Michala Zděnka už ale DPMLJ plánuje personální audit. „Bude nás zajímat přínos některých pozic i jejich minulost. Další lidé z vedoucích míst nejsou v této kauze obviněni a tak na ně musíme pohlížet jako na bezúhonné. Pokud by ale byla informace či důkaz, že tam konali cokoliv závadného, tak z toho vyvodím personální důsledky,“ sdělil Zděnek.

Zatím je v korupční kauze obviněno devět lidí. Přímo z DPMLJ ale jen bývalý ředitel Luboš Wejnar a expředseda představenstva Pavel Šulc. Policie však nevylučuje, že počet obviněných ještě stoupne.

Jablonec se k Liberci nepřidá

Pro opozici na liberecké radnici je nepřijatelné i to, že na ručení úvěru se nebude podílet město Jablonec nad Nisou, ač je v dopravním podniku spoluvlastníkem.

„Zástupci Jablonce přitom loni bránili odvolání předchozího ředitele Wejnara a předsedy představenstva Šulce, takže by následky měli nést stejně jako Liberec,“ uvedla zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL).

Spoluúčast Jablonce na ručení za úvěr ovšem vedení Liberce vyloučilo. „Máme zájem na dobrých vztazích s Jabloncem, tudíž se k ručitelskému závazku nepřipojí. Pozastavené dotace se týkají akcí, které se děly na území Liberce,“ vysvětluje náměstek Šolc.

Podle něj je důležitější, aby se podařilo s Jabloncem dohodnout, že na provoz tramvaje z Liberce do Jablonce bude přispívat o 12 milionů víc než dosud.