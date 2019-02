Starý bazén v Liberci neopraví. Pro nás je to likvidační, bojí se plavci

Bazén na základní škole Švermova je zavřený už deset let. Předchozí vedení města tvrdilo, že by se měl školní bazén o délce 25 metrů obnovit. Hlavně proto, že je v plánu uzavření městského bazénu kvůli minimálně dvouleté opravě. Nové vedení města ale plány na rekonstrukci bazénu na základní škole odložilo.

„Řešili jsme to s projektanty a obnova bazénu na základní škole Švermova by přišla na 70 až 80 milionů korun. Proto budeme hledat jeho jiné využití, buď jako další tělocvičnu nebo jiné sportoviště,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník.

Vedení školy je rozhodnutím radních zaskočené. „Nikdo nám to oficiálně ani neoznámil. S opravou bazénu jsme počítali. Využívala by ho nejen škola, ale odpoledne by sloužil i obyvatelům Františkova. Vždyť tady nic jiného kromě školy a prodejny Billa není. Udělat z něj tělocvičnu, to si nejsem jistá, jsou tam nízké stropy, pro míčové hry to je nevhodné,“ uvedla ředitelka školy Jarmila Hegrová.

Rozhodnutí města kritizují dva největší plavecké oddíly v Liberci, které mají dohromady i s potápěči přes 500 členů.

„Už teď se do městského bazénu nevejdeme. Musíme jezdit do Stráže pod Ralskem. V Jablonci už je plno. Jsme rádi, když nám tam v době odstávky v Liberci dají tři hodiny týdně a jednu dráhu. Máme reprezentanty České republiky, ti potřebují trénovat osmkrát týdně. Před volbami se přitom říkalo, že se Švermova opraví a že to má stát 30 až 40 milionů,“ řekl předseda Sportovního plaveckého klubu Liberec Ota Kunt.

Bazén na Dobiášově je krátký

Za likvidační považuje postoj města i jeho kolega Petr Kořínek z plaveckého oddílu TJ Slavia.

„Nikdo se s námi o situaci nebavil. Tohle znamená konec závodního plavání v Liberci. Když se na dva roky zavře městský bazén kvůli opravě a neudělá se ten na Švermové, tak to tady můžeme zavřít. Nebudeme mít kde trénovat. Bazén na ZŠ Dobiášova, který má sotva dvacet metrů, nás nespasí. Potřebujeme alespoň pětadvacítku, abychom měli normovanou délku. Nejde trénovat v menším. Máme juniorské reprezentanty, medailisty z mistrovství ČR v žácích i juniorech, ale nikoho to nezajímá,“ stěžuje si Kořínek.

Předchozí vedení města přitom argumentovalo tím, že by se měl bazén na ZŠ Švermova opravit i proto, aby v době výpadku městského bazénu sloužil pro výuku plavání pro základní školy, které je ve školních osnovách povinné. Až se liberecký bazén zavře, budou mít školy velký problém.

„Toho jsme si vědomi. Proto školy budou využívat ještě tři zbylé bazény, které jsou u ZŠ Sokolovská, Dobiášova a Ještědská. Je pravda, že stačí pro polovinu dětí z libereckých škol. Ale jsme domluveni s Českou školní inspekcí, že můžeme výuku plavání v době uzavření městského bazénu prodloužit do konce prvního stupně. Tedy až do páté třídy a ne do druhé či třetí jako dnes. Také budeme hledat možnosti v Jablonci,“ zmínil náměstek primátora Ivan Langr. Sám přitom připouští, že i tyto tři školní bazény jsou už zastaralé.