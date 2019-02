Haly a bazén v kraji potřebují opravy, olympiáda mladých je nespasí

„V tuto chvíli není možné z rozpočtu her podpořit renovace nějakých sportovišť a využijeme bohužel ta stará,“ řekl náměstek hejtmana Petr Tulpa.

Již dříve uvedl, že celá řada tělocvičen svými rozměry, vybavením ani zázemím nevyhovuje současným požadavkům.

Příkladem může být liberecký bazén, který pohostí plavecké disciplíny. Ten nutně potřebuje generální opravu.

„Bazén musí projít opravou, ale stoprocentně to nestihneme před olympiádou,“ sdělil liberecký radní Lukáš Pohanka.

Ne všechny tělocvičny splňují podmínky

Účastníci olympiády budou kromě zmíněného bazénu využívat například liberecký Sport Park, areál ve Vesci nebo okolí Lesního koupaliště. V Jablonci využijí atletický areál na Střelnici či místní fotbalový stadion. Bedřichov zase zapůjčí trať pro klání horských kol.

„Nebýt v Liberci Sport Parku, tak by asi nebylo kde olympiádu organizovat. Všechny ostatní tělocvičny jsou tak trochu náhradní a ne všechny splňují parametry a podmínky. Chybí tu například hala pro míčové sporty, jako je florbal. Z rozpočtu, jaký máme na olympijské hry k dispozici, se však hala postavit nedá,“ doplnil hejtman Martin Půta.

Tulpa dodal, že existují i záložní varianty sportovišť. „Hala je třeba v Turnově, Tanvaldu nebo v České Lípě, ale přesun sportovců do vzdálenějších míst by mohl způsobit problém v dopravě. Proto jsme zvolili variantu tří sousedních měst a obcí. Je to logisticky jednodušší,“ podotkl náměstek.

Sportovci se zabydlí i na kolejích

Kraj teď také řeší, kde se bude masa dětí a jejich doprovod stravovat a kde budou bydlet. Půta naznačil, že kraj zřejmě osloví koleje liberecké Technické univerzity.

„Využijeme také kapacit našich domovů mládeže, na něco ale použijeme komerční služby, tam bude ubytována asi čtvrtina výprav,“ doplnil Tulpa.

Kraj chce také jednat s libereckým dopravním podnikem, aby zajistil dopravu pro sportovce zdarma. „Zřejmě by se šlo cestou navýšení počtu autobusů, běžné cestující by to nemělo omezit,“ upozornil Tulpa.

Celkový rozpočet akce ještě není upřesněn. Budou o něm rozhodovat krajští zastupitelé na svém únorovém zasedání. Pořadatelé však hovoří asi o 36 milionech korun. Z toho Liberecký kraj zaplatí zhruba 15 milionů, šesti miliony korun přispěje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, devět milionů pošle Český olympijský výbor, něco přidá Liberec s Jabloncem a část pokryjí účastnické poplatky.

Síly změří i sluchově postižení

Svou účast na hrách potvrdilo všech čtrnáct krajů, které vyšlou celkem 4 133 reprezentantů. Souběžně s letní olympiádou se budou konat v Liberci Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků, kterých se zúčastní 280 sportovců ze základních škol pro takto hendikepované. Pro basketbal sluchově postižených bude k dispozici sportovní hala Základní školy Liberec Dobiášova.

Kromě tradičních sportů jako je atletika, plavání, volejbal či fotbal, budou mít účastníci možnost soutěžit také v letním biatlonu nebo v umělecké disciplíně – street artu.

Slavnostní zahájení obou akcí se uskuteční 23. června v liberecké Home Credit Areně.

„Jsem přesvědčen, že se mezi dětskými olympioniky najdou určitě budoucí účastníci dospělé olympiády. Příkladem může být Ester Ledecká, která svůj úspěch z dětské olympiády zopakovala na té velké,“ okomentoval předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.