Soud nezjistil, kdo z trojice hodil kocoura z okna. Muže zprostil obžaloby

„Všichni se shodujeme na tom, že trestné činy, které ohrožují zvířata a jejich zdraví, by se měly stíhat, a měly by se za ně ukládat spravedlivé tresty. Je ale důležité stíhat a odsuzovat pachatele, kteří se jich opravdu dopustili. V tomto případě nemůžeme uzavřít, že trestný čin spáchal obžalovaný. Proto jsme ho zprostili obžaloby,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně Lenka Zhoufová.

Co přesně se v bytě v Ruprechticích 23. prosince 2020 stalo, a kdo kocoura z okna vyhodil, měli dnes objasnit svědci. V bytě tehdy byli celkem tři lidé. Jako host přišel obžalovaný Josef Š., jeho známý s partnerkou v bytě bydleli.

Obžalovaný od začátku tvrdí, že zvíře z okna vyhodil jeho známý, u kterého byl na návštěvě. Josef Š. přiznal, že toho dne „byl zkouřený“ a popíjel pivo.

Žena, jejíž svědectví chtěl dnes soud slyšet, na většinu otázek odpovídala jednoslovně, krčením ramen nebo uváděla, že si nevzpomíná. Její dnešní slova se navíc lišila od toho, co před rokem a půl vypovídala na policii.

Její partner, který jí údajně kocoura přinesl jako dárek, dnes u soudu využil svého práva nevypovídat. Krátce po incidentu se pár z Liberce odstěhoval. Jakmile se o události dozvěděla veřejnost, začaly dvojici chodit stovky výhrůžných zpráv.

Kocour jako člen rodiny

Státní zástupce Martin Budina přirovnal kocoura k platnému členovi rodiny. „I když do jisté míry přeháním, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo vyhodí z takové výšky živé zvíře, batole, či novorozeně? Ani novorozeně, ani kočka nemohou volat o pomoc, nemohou se bránit, pachateli to rozmluvit,“ poznamenal. I přesto nakonec navrhl, aby byl obžalovaný zproštěn obžaloby.

„Mohl bych říct, že se prokázalo, že svědci, kteří byli v bytě, obžalovaného usvědčují. Vypovídali proti němu dva a on je sám. Jejich výpovědi ale nebyly natolik věrohodné, aby vedly k uznání viny obžalovaného. Za což by mu byl uložen mnou navrhovaný – citelný – trest. Nemůžu ten návrh učinit, protože zde existují pochybnosti,“ řekl Budina. Za jisté považuje jen to, že kocoura vyhodil jeden ze tří přítomných.

„Je tu obrovský zájem, aby byl v této věci pachatel odsouzen a potrestán. Ale nesmí to být jen proto, že si to společnost přeje. Musí být potrestán jen ten, jehož vina byla bez pochybností prokázána. Což není případ Josefa Š.,“ dodal.

Během dnešního líčení vyzval soud svědkyni a obalovaného k přímé konfrontaci. Z očí do očí si měli vyříkat, jak si pamatují události loňského 23. prosince.

Obžalovaný trval na své verzi, že kocoura vyhodil z okna partner svědkyně. Ta ho k tomu podle výpovědi Josefa Š. nabádala, protože byla v šoku. Uvedla, že kocour předtím divoce pobíhal po bytě, a když se ho snažili chytit, tak kousal a škrábal.

Svědkyně zase opakovala, že neví, kdo kocoura z okna vyhodil, protože si zrovna v koupelně ošetřovala škrábance na obličeji.

Soud pokáral majitele, že pátral na vlastní pěst

Za neochotu svědků vypovídat může podle obhájkyně obžalovaného i tlak veřejnosti, který připodobnila k veřejnému lynči. Majitel zvířete totiž začal pátrat po pachatelích na vlastní pěst, k čemuž mu posloužily především sociální sítě.

Podle obhájkyně kontaktoval správce domu, zhlédl kamerové záznamy a na internetu zpřístupnil také informace ze spisu.

„Může to vypadat pochopitelně, ale zasáhl do práce orgánů činných v trestním řízení takovým způsobem, že to možná přispělo k tomu, že nejsme schopni zrekonstruovat, co se v tom bytě dělo,“ uvedla obhájkyně.

Zdůraznila, že by se další poškození v budoucnu měli nepřiměřené a nadměrné medializace zdržet a aktivně se nezapojovat do hledání pachatele.

Majitel kocoura Tomáš Špecián, který se se ztrátou zvířete dosud psychicky nevyrovnal, dnes k soudu nepřišel. Po obžalovaném požadoval 100 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy a úhradu 3 150 korun, které zaplatil u veterináře.

Zmocněnkyně majitele zvířete Klára Djemel dodala, že kocour muži pomáhal jako psychická podpora v těžkých chvílích a že ke zvířeti měly blízký vztah i jeho děti. O to větší trauma mu způsobilo, když našel umírající zvíře před domem a následně ho musel odvézt na eutanázii.

Proti rozhodnutí Okresního soudu v Liberci se mohou strany ještě odvolat. Zmocněnkyně, která ve své závěrečné řeči ocenila lidský a citlivý přístup státního zástupce, si ponechala lhůtu na odvolání. Obžalovanému hrozilo za obzvláště trýznivé týrání zvířat až šest let vězení.