Kocour letěl z devátého patra. Za to, že poškrábal kamarádovu přítelkyni

Celá událost se stala v podvečer 23. prosince loňského roku. V tu dobu procházel obviněný Třešňovou ulicí v Liberci společně se svým 19letým kamarádem. Před vchodem do panelového domu si dvojice všimla urostlého šedého kocoura, kterého jeho majitel vypouštěl pravidelně ráno a večer na půlhodinovou procházku ven.

„A protože vypadal jako ‚Briťák’, napadlo je, že by se mohl líbit přítelkyni jeho kamaráda,“ popsala začátek kocourova bědného příběhu policejní mluvčí Ivana Baláková.



Ačkoliv měl kocour na krku obojek s telefonním číslem, z čehož se dalo usoudit, že někomu patří, odnesli ho oba muži do bytu mladé ženy, kterou chtěli tímto živým dárkem obdarovat.



„Jenže když žena vzala kocoura do náruče, aby si ho prohlédla, začal na něj bohužel dorážet její pes, který ho vyděsil. Vystresovaný kocour se pak snažil z jejího sevření vysmeknout a utéct někam do bezpečí. Přitom jí způsobil několik škrábanců, kvůli kterým slečna ztropila scénu. A zpečetila osud kocoura,“ vylíčila Baláková.



Namísto toho, aby ho vrátili tam, odkud ho vzali, starší z nich ho za trest nemilosrdně vyhodil z okna v devátém patře. Svědci zraněného kocoura, který patřil obyvateli nedalekého panelového domu v Třešňové ulici, objevili ve velmi zuboženém stavu, ve kterém vydával bolestné skřeky.



Jeden z kolemjdoucích ho poznal a kontaktoval jeho majitele.



„Zvíře po pádu z velké výšky utrpělo zlomeninu páteře, kterou veterinární lékařka označila za závažné nevratné poškození jeho zdravotního stavu a majiteli doporučila, aby ho nechal raději uspat,“ řekla Baláková.



Z toho, že si muži kocoura z Třešňové ulice odnesli, je usvědčily záznamy z bezpečnostní kamery v panelovém domě, kde bydlí přítelkyně mladšího z nich. Za toto jednání mu nyní hrozí až tři roky ve vězení.

Na veterině jsem se skoro zhroutil, říká majitel

„Zazvonil na nás soused, že náš kocour leží před jejich panelákem na zemi, nemůže se hýbat a ještě dýchá,“ popsal nalezení kocoura na Facebooku jeho majitel Tomáš Špecián.



Vyšetření u veterináře odhalilo otřes mozku.



„Držel jsem kocourka na stole. Po rentgenovém snímku se probral a snažil se postavit na přední pacičky. Svitla mi naděje a zase jsem kocourka položil na bok. Pak si mě doktorka zavolala a ukázala mi snímek. To, co jsem spatřil, byl nejhorší okamžik v životě. Spatřil jsem nevratně zlomenou páteř, brečel jsem a měl jsem co dělat, abych se nezhroutil,“ dodal Špecián.