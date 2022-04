Hodili to na mě, hájí se muž viněný z vyhození kocoura z devátého patra

Kocour pád sice přežil, jeho zranění byla ale fatální a veterinářka jej musela uspat. Zvíře mělo zlomenou páteř a poškozený mozek.

„Našel jsem umírajícího kocoura. Odvezl jsem ho přímo na veterinu, tam musel podstoupit eutanázii,“ popsal majitel zvířete Tomáš Špecián, který žádá po obžalovaném sto tisíc jako náhradu škody za psychickou újmu. „Velice mě to zasáhlo. Pomohl mi uzdravit se po těžkém úrazu,“ svěřil se majitel kocoura.

Po obžalovaném požaduje náhradu škody také za náklady na veterinární zásah i výlohy spojené se soudním řízením. Konečná suma bude jasná až po vynesení rozsudku.

Obžalovaný tvrdí, že je nevinný. Kocoura podle něj vyhodil z okna jeho známý, u kterého byl na návštěvě. „Nečekal jsem, že to hodí přímo na mě,“ uvedl před soudem obžalovaný.

K nešťastné události došlo 23. prosince 2020. Obžalovaný tvrdí, že kocoura vzal do bytu jeho známý. „Říkal jsem mu, aby to nedělal, protože tam má psa. Chtěl ji (kočku) ale dát přítelkyni jako dárek,“ vypověděl Josef Š. Z toho, že si muži kocoura odnesli, je usvědčily záznamy z bezpečnostní kamery v panelovém domě.

V bytě se podle něj situace vyhrotila. Kocour údajně vyděsil psa, který na něj štěkal, a poškrábal svědkyni. „Kočka začala běhat po celé místnosti, tak jsem ji chytil. Prokousla mi palec. Zase jsem ji pustil,“ pokračoval obžalovaný.

Jeho známý pak podle jeho slov kocoura vyhodil z okna, protože jej k tomu jeho přítelkyně nabádala. „Byla v šoku. Říkala, ať ji vyhodí. Pak se podíval z okna a řekl, že ta kočka žije,“ dodal Josef Š.

Na detaily si obžalovaný nevzpomíná. Přiznal, že v té době „byl zkouřený“, se svým známým také popíjel pivo. „Nemohl jsem nic udělat, byla to rychlovka,“ uvedl dále. O osud kocoura se podle něj dál nezajímali, dokud nešla žena dvě hodiny poté venčit psa. „Vrátila se, že se to řeší. Bylo vidět, že ji to zasáhlo,“ dodal. Další informace měl, až když se na něj obrátila policie.

Svědci dostali pokutu

Soud předvolal k výpovědi také oba svědky, kteří byli na místě, ani jeden z nich se ale nedostavil. Soudkyně oběma uložila pořádkovou pokutu pět tisíc korun.

Zraněné zvíře našel svědek, který na místě venčil psa. „Přišel za mnou známý, který poznal, že je moje,“ potvrdil majitel kočky. „Zvíře chrčelo a snažilo se zvednout hlavu,“ uvedl Špecián. Podle něj zasáhla událost celou rodinu.

„Štědrovečerní večer byl jeden z nejhorších, co jsme měli,“ poznamenal s tím, že kocoura měl sedm let. „Chodil každý den ven, udělal svůj okruh a vrátil se,“ vypověděl Špecián, který příběh kocoura zveřejnil už dříve na sociálních sítích, kde na něj reagovaly tisíce lidí. „Chtěl jsem upozornit na podobná jednání se zvířaty, aby pachatelé dostali tvrdší tresty,“ uvedl Špecián.

Hlavní líčení bude pokračovat 9. června. Soudní senát vyslechne svědky, kteří se na první jednání nedostavili, a jako důkaz bude přehrán i kamerový záznam.