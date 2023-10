Požár textilky v Turnově způsobil škodu 160 milionů korun, hašení pokračuje

Krajský ředitel hasičů Jan Hadrbolec předpokládá, že dohašování požáru potrvá zřejmě až do čtvrtka.

„Přenos požáru po celé hale byl opravdu velmi extrémní, kdy my jsme vyhlašovali stupně poplachu ve velmi rychlém sledu, abychom sem soustředili síly a prostředky. Nicméně než jsme soustředili síly a prostředky ze zvláštního stupně, tak nám došlo k přesunu požáru z jedné haly do druhé. Bylo to způsobeno naskladněným materiálem, který se tady všude vyskytuje,“ uvedl krajský ředitel.

Podle něj se při hašení vystřídalo zatím 35 jednotek, tedy zhruba 170 hasičů. „Aktuálně na místě zasahuje 16 jednotek, zhruba 50 hasičů,“ řekl ráno ředitel hasičů.

Hasiči povolali rypadlo

Hasiči nyní pomocí obrovského rypadla rozebírají první halu, která je ocelové konstrukce, a dostávají pryč materiál, který je vevnitř uskladněn. „Jedná se o různé balíky s textilním materiálem, případně materiálem pro výrobu izolací,“ řekl Hadrbolec.

Druhá hala se hasí jen zvenčí. „Je tam propadlá konstrukce na velké části haly dovnitř. Museli jsme shodit štítovou zeď a částečně boční zeď, která nás přímo ohrožovala. Vyboulila se ven,“ dodal krajský ředitel.

Požár vypukl v areálu továrny na netkané textilie Juta krátce po půl desáté večer. „Zaměstnanci v hale se ještě před zásahem hasičů sami evakuovali, nebylo potřeba evakuovat z objektu nikoho dalšího,“ řekla v noci pro iDNES.cz mluvčí hasičů Petra Knížková. Hasičům se podařilo požár lokalizovat krátce po druhé hodině ráno.

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michaela Georgieva nikdo není zraněn a na místě zasahovala preventivně jedna posádka.

Kvůli požáru byl vyhlášen zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu. V okolí lidé podle doporučení hasičů neměli větrat.

Hasiči rozdělili místo události na pět úseků a zřídili štáb velitele zásahu pro koordinaci hasebních prací. Vodu na hašení čerpali i z řeky Jizery.

Hasiči na místo povolali specializovanou techniku ze základny v Hlučíně na Opavsku. „Hasiči provádějí dohašovací práce, rozebírají konstrukce a vyhledávají a dohašují skrytá ohniska,“ uvedla ráno mluvčí hasičů.

V textilní továrně Juta v Turnově hořelo i v červenci 2021. Likvidace požáru střechy byla náročná, hasiči ji museli rozebrat. V říjnu 2012 vyjížděli hasiči do turnovské Juty k požáru vzduchotechniky.