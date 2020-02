Okruhy nebudou, Jizerská 50 se díky vydatnému sněžení pojede v celé délce

„Máme sice stále problémové úseky jako je Jizerka, Krásná Máří nebo Olivetská hora, ale to nám nezabrání připravit závod téměř v plné podobě,“ říká Martin Koucký, předseda Ski Klubu Jizerské padesátky.

Aktuálně na trasách závodu pracují desítky lidí, ti připravují nejen zázemí závodu, ale také trasy.

„Na nich je práce nejvíce. Sice nám napadlo několik čísel sněhu, ale bez jejich zapálení a celodenní práce by to nestačilo. Nyní je to v našich rukách. Děláme vše proto, aby se závod odjel v co nejkompletnější podobě,“ dodává Koucký.

I proto se pořadatelé rozhodli zrušit rezervaci do bloků. Z nich měli závodníci hlavního klání vyjíždět od pátku do nedělního podvečera. Nyní pořadatelé počítají s variantou celého závodu s minimálními změnami kolem problémových úseků. Výdej startovních čísel začíná ve čtvrtek v 9 hodin v OC Nisa Liberec.