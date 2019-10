V Doksech se hromadí nelegální odpadky ze zahraničí, starostka je bezmocná

„Dostali jsme informaci od občanů, kteří se pohybují v okolí, že tam najíždějí kamiony. Což potvrdila i městská policie při hlídkách. Nahlásili jsme to na odbor životního prostředí a na Policii České republiky. My jako samospráva nemáme pravomoc zasahovat,“ řekla iDNES.cz starostka Doks Eva Burešová.

Na případ upozornily Českolipský deník a Česká televize, podle jejich zjištění některé kamiony urazily z Itálie až 800 kilometrů a do areálu navezly odpadky, které nejsou roztříděné a jsou nadále nevyužitelné.

Starostka Burešová dementovala zprávy, že odpadky zde složilo již třicet kamionů. V areálu se byla se souhlasem majitele podívat v úterý a její laický odhad je, že se spíše jedná o pět až osm kamionů.

„Paní z České inspekce životního prostředí, která prováděla kontrolu v pondělí, odhaduje také daleko menší množství. Naštěstí se to podařilo zachytit včas. Inspekce teď musí konat a koná tak, aby ten materiál, co byl nelegálně dovezen, byl odvezen do zahraničí, odkud se sem dostal,“ uvedla Burešová.



Celní úřad podle informací starostky v pondělí odstavil první kamion s odpadky na záchytném parkovišti. Další den se do Doks s odpadky snažily dojet další kamiony, které celníci zadrželi. Prostor ve spolupráci s policií monitorují.

Firma chce zřídit linku na třídení plastů

Podle ČT si areál pronajala firma se sídlem v Ostravě. S jejím majitelem Burešová byla v kontaktu, setkali se na schůzce, kde ji informoval o svém záměru zřídit zde linku na třídění plastového odpadu.

„Informovali nás, že si chtějí vzít do pronájmu linku, která tam už historicky je. Že ji chtějí uvést do legálního provozu a zaměstnat 25 lidí a že zažádali o všechna povolení. Což jsme si ověřili, opravdu zažádali a je to v řízení. Nenapadlo nás, že aniž by povolení měli vydané, tak budou navážet,“ dodala starostka Doks.