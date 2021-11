Divadlo uvádí gangsterku o Mašínech, kontroverzní bratry ztvární tanečníci

Tragikomická taneční gangsterka Mašíngun Brothers měla premiéru minulý týden.

Režisérem inscenace a zároveň autorem libreta je Štěpán Benyovszký z předního tanečního uskupení Dekkadancers. Podle něj nebylo smyslem inscenace dokumentárně zpracovat tehdejší události, ale poukázat na zrůdnost komunistického režimu.

„Nemůžeme složitou dobu ve všech rozporech přiblížit během krátké taneční show. Cítíme jen, že už nechceme nechávat neuvěřitelně bohatý zdroj inspirace uzamčený ve věčné diskuzi, propíraný do podrobností tak úporně, že se ho nadsázka nesmí ani dotknout,“ vysvětluje režisér, proč se v inscenaci nevyhýbali ani komickým prvkům a proč zvolili stylizaci gangsterky.



„Chceme ale zůstat věrní postavám, tak jak fungují uvnitř příběhu,“ poznamenal režisér.



Skupinu bratří Mašínů tvoří podle něj tři postavy. Ústřední duo doplnili ženskou hrdinkou, která zastupuje všechny ostatní členy.



„Je to taková naše umělecká licence, přeci jen je to taneční představení a na to se lépe kouká, než kdyby to byla banda pěti mužů,“ uvedl režisér. Jako nejzajímavější postavu autoři vnímají matku bratrů, Zdenu. „Na ni se ukazuje, že režim nebyl v právu, trestal ji za něco, co nezpůsobila,“ upozornil režisér.

Novinka má mezinárodní obsazení

Hudbu k inscenaci napsal skladatel a básník Ivan Acher, který je původem z Liberce. Podle režiséra se v hudebním doprovodu střídají vznosné melodie s americkou hudbou padesátých let. „Pro scény mučení je použitá dobová, až avantgardní hudba,“ doplnil.

Podle choreografa inscenace Viktora Konvalinky bylo náročné zpracovat toto téma tanečně. Pomohla jim gangsterská stylizace i humorné prvky.

V roli bratrů se alternují Ennio Zappala, Rory Ferguson a Yuta Homma, hlavní ženskou roli tančí Nuria Cazorla García nebo Lucy Macphail. Autorem scény a kostýmů je Pavel Knolle.

Umělecké uskupení Dekkadancers působí na české scéně od roku 2009. Po celou dobu je vedeno tanečníky a choreografy z řad současných či bývalých členů baletního souboru Národního divadla v Praze. Jejich tvorba poukazuje na aktuální i historická témata. Jejich specifickým rysem je propojování uměleckých disciplín, žánrů a stylů.

Skupina bratří Mašínů byla ozbrojená odbojová antikomunistická skupina operující v letech 1951 až 1953 na území Československa a také v Německé demokratické republice. Její nejznámější členové, bratři Ctirad a Josef Mašínové, byli syny protinacistického odbojáře Josefa Mašína. Na podzim v roce 1953 se rozhodli emigrovat přes Německou demokratickou republiku do Západního Berlína.

Činnost skupiny je společností vnímána jako kontroverzní. Část veřejnosti jejich útěk vnímá jak boj proti totalitě, druhá je kritizuje za použití nepřiměřených prostředků. Při svém útěku totiž skupina zabila šest lidí z ozbrojených složek státu.