V centru Liberce se objevil vzácný čáp, v Nise hledá mláďatům potravu

Vzácného jedince z řádu brodivých spatřili pozorovatelé například v korytu řeky Nisy nedaleko skateparku či v blízkosti kasáren. Oslovení ornitologové říkají, že ačkoliv se kdysi čistě lesní a skalní pták osměluje, stále je jeho výskyt u lidských obydlí poměrně nezvyklý.

Letce s latinským jménem Ciconia nigra spatřila poblíž centra města i Olga Veselá.

„Šla jsem na procházku se psem okolo Nisy a náhle si všimla, že se jejím korytem prochází velký černý pták, kterého jsem tady nikdy předtím neviděla. Podle zářících červených noh a zobáku jsem usoudila, že jde o černého čápa. Byl velmi plachý, celou dobu mě po očku pozoroval a jakmile mě spatřil blíže, popolétl o kus dál,“ svěřuje se Liberečanka.

Na jiném místě zahlédl čápa též Martin Říha. Bydlí kousek od kasáren.

„Kouřil jsem na balkóně cigaretu a najednou vidím, jak kolem letí velký černý pták. Rozhodně nešlo o žádnou kavku nebo něco podobného. Nikdy předtím jsem tady černého čápa neviděl,“ říká svědek.

Dřív byl plachý i kos

Martin Pudil, ornitolog ze Severočeského muzea v Liberci, hovoří o tom, že v okolních lesích hnízdí několik čapích párů a minimálně dva jedinci z těchto dvojic zalétají do města pro potravu. Zároveň redakci MF DNES potvrdil, že pozorovaný a vyfotografovaný pták je opravdu čáp černý.

„Je to stále poněkud neobvyklé chování a znám ho z posledních několika let. Důvody jsou zřejmě dva. Více potravy a ztráta plachosti. S postupem času ji někteří ptáci ztrácí a dneska mi třeba nikdo nevěří, že ještě před sto lety se o kosovi psalo jako o velmi plachém lesním ptáku. Nyní jsme zřejmě svědky počátku tohoto procesu zvaného synatropizace i u čápa černého,“ vysvětluje Pudil.

Zároveň se domnívá, že čáp pozorovaný v Nise je z páru hnízdícího v Harcově. „Nejsem si ale jistý. Každopádně jeho pozorování je i z Nisy u krajského úřadu, což je kousek od tohoto dokumentovaného. Tento pár létá lovit mimo jiné i na přehradu nebo Harcovský potok. Mám pocit, že ti místní čápi se nějak více otrkali,“ dodává Martin Pudil.

Řeka je čistší než dřív

Ornitolog Jan Hanel z liberecké zoo se domnívá, že čáp v Nise protékající i centrem města hledá potravu pro mláďata.

„V lese kolem Liberce hnízdí několik čápů černých a pro potravu jsou schopni uletět i několik kilometrů. Je vidět, že Nisa je evidentně podstatně čistší než za dávných dob, kdy hrála všemi barvami,“ říká Hanel.

I on potvrdil, že se skutečně jedná o čápa černého. Petr Lumpe, ornitolog ze Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, říká, že tento ptačí druh má poněkud zvláštní chování, pokud jde o sbírání potravy.

„Chodí koryty řek a potoků, kde bývá skrytý pod úrovní okolí, a přitom se občas dostává až do obydlených míst, třeba do vesnic i do měst. Dá se tak zastihnout na dost neobvyklých místech. Pravděpodobně tam nepřiletěl, ale přišel korytem. Pokud ho nic nevyruší, bude pokračovat v procházení až dokud nenasbírá dost pro mláďata nebo pro sebe. A jestli mu nevadí hluk v okolí a nic ho tam neruší, bude se vracet,“ uvádí Lumpe.