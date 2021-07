Na povodně jsou na Českolipsku zvyklí, takovou rychlost a sílu ale nečekali

U jednoho z vytopených domů v Písečné se právě zastavuje Jitka Volfová, starostka České Lípy, pod kterou vesnice spadá.



O víkendu na vlastní oči uzřela, jak rychle a mocně se můžou malé potůčky Dobranovský a Šporka proměnit ve vodní nestvůry.

„Zpočátku to vypadalo dobře, ale pak jsme uviděli, co voda opravdu dokáže. Nevalila se jen korytem, ale také z okolních luk a polí. Byl to hrozný fofr, velká síla. Voda zatopila domy, brala kus silnice, jinou pokroutila. Neuvěřitelné, jakou měla sílu a s jakou rychlostí a intenzitou dorazila. Šel z toho strach,“ říká Volfová.



V neděli procházela zaplavené domácnosti a se svým týmem zjišťovala rozsah škod.

„Lidé v Dobranově jsou na podobnou situaci zvyklí, postihlo je to v roce 2010. Tohle je druhá největší povodeň za posledních jedenáct let. Jsou nešťastní, mají poškozený nábytek, stěny do třiceticentimetrové výšky mokré. Přesto zůstávají milí a přívětiví. Dokážou si pomáhat, to je úžasné zjištění, ta solidarita,“ dodává starostka s tím, že na mimořádné radě města navrhne, aby byl postiženým domácnostem vyplacen jednorázový příspěvek.

„Zajistili jsme vedle kontejnerů a cisteren na pitnou vodu také vysoušeče a dezinfekční a čisticí prostředky. Každý se na nás může i nadále obrátit,“ doplňuje.

Škody teprve sčítají

V nedalekých Zákupech se voda dostala do domů kolem řeky. „V jednu chvíli se voda z koryta vyvalila přes zábradlí a začala zaplavovat zahrady kolem. Byla to strašná rychlost, bylo to děsivé,“ svěřuje se jedna ze starších žen, která se sousedkou pozoruje už o mnoho klidnější Svitávku.



Intenzivní deště vtrhly nejen na Českolipsko, ale i na Liberecko v noci na neděli. V Dobranově hasiči evakuovali obyvatele zhruba dvaceti domů podél potoka, z nedaleké Písečné muselo před velkou vodou utéct 37 lidí.

Zatímco na Českolipsku zatím nemají škody přesně vyčíslené, v Liberci hovoří o mnoha milionech korun. Nejvážnější je situace v ulicích Na Skřivanech, V Horách, U Trianglu, U Jánského kamene, Rychtářská a Fibichova v blízkosti zoologické zahrady.