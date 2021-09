Plány na opravu bazénu v Liberci mají skluz, areál zatím zavírat nebude

Měla to být nejvýznamnější investiční akce Liberce v příštím roce. Příprava modernizace plaveckého bazénu ale nabírá zpoždění. Vyhotovení projektové dokumentace má už půlroční skluz. Liberec se tak začíná dostávat do problémů.

„Znovu se ukazuje, že zákon o veřejných zakázkách je hezká věc, ale někdy nám neumožňuje si vybrat toho nejlepšího projektanta. Hledisko ceny tam hraje velkou roli. A tady se znovu ukázalo, že když cena není odpovídající, tak i ten výsledek pak tomu odpovídá,“ sdělil ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban (ANO).



Naráží tím na to, že původně město očekávalo, že za zhotovení projektové dokumentace zaplatí okolo 30 milionů korun. Což by odpovídalo ceně samotné rekonstrukce bazénu, která se na konci roku 2019 odhadovala na 500 až 600 milionů.

Do soutěže na projektovou dokumentaci se ale přihlásily jen dvě firmy. Jedna nabídla 26 milionů, druhá výrazně méně, pouhých 6,5 milionu. Šlo o projekční kancelář Atelier 11 z Hradce Králové, se kterou nakonec radnice uzavřela smlouvu. I přesto, že okolo nízké ceny panovaly už tehdy pochybnosti. Výběrová komise se kvůli tomu sešla šestkrát.

„Hodně nás ta cena zarazila, proto jsme si nechali udělat dva odborné posudky, zda za takto nízkou cenu je projektant vůbec schopný požadovanou práci odvést. Z posudků vyplynulo, že by se to mělo zvládnout a nemělo by to mít vliv na kvalitu odvedené práce. Takže jsme tu nabídku schválili. Nemohli jsme ho ze soutěže vyloučit, když doložil, že to je schopen udělat. Ale praxe ukázala, že to tak není. Od února nás ujišťují, že vše bude hotové do měsíce, nejpozději do dvou a už je září,“ podotýká Karban.

Poslední termín je do konce září

Město si na dohled nad projekčními pracemi najalo dokonce externí firmu, která působí jako supervizor. „Bez ní bychom asi byli dost v koncích, protože připomínek k projektu z jejich strany je poměrně dost. Sice máme na městě odborníky na oddělení majetkové správy, ale ti všechno neodhalili,“ dodal Karban.

Radnice teď proto dala Atelieru 11 deadline do konce září. Pokud do té doby neodevzdá projekt, který bude mít všechny náležitosti, bude město hledat s pomocí právníků jinou cestu, jak vše dokončit. Firma Atelier 11 to ale vidí jinak.

„My jsme protokolárně dokumentaci odevzdali a připomínky, o kterých víme, jsme slíbili do čtrnácti dní zapracovat. Ano, problémy tam jsou, ale trochu jiného rázu. Nechci to ale blíž komentovat,“ sdělil jednatel Atelieru 11 Tomáš Mrázek.

Pomoci může Národní sportovní agentura

Podle vedení města je prioritou projekt dotáhnout do konce. Plány na to, že modernizace bazénu začne příští rok, se ale skluzem v projektování poněkud bortí. Vše navíc zkomplikovaly současné ceny stavebních prací, které se od jara vyšplhaly u některých položek až na dvojnásobek.

„Počítali jsme s cenou okolo půl miliardy korun a teď už se blížíme skoro k miliardě, což je na bazén skutečně hodně. Nechceme město zadlužovat, proto řešíme, co dál. Doufáme, že příští rok ty ceny splasknou, že to je jen nafouklá bublina,“ řekl Karban.

Liberecká radnice už požádala Národní sportovní agenturu o dotaci ve výši 300 milionů korun. Pokud by ji nezískala, do přestavby se nepustí a o dotaci požádá znovu další rok.

„To ale neznamená, že se nebude v Liberci plavat. Děláme vše pro to, abychom bazén i přes jeho nedobrý technický stav udrželi v provozu. Tím chci všechny sportovce i veřejnost uklidnit, že bazén nechceme do doby totální rekonstrukce zavírat,“ dodal primátor Jaroslav Zámečník.