Liberec chce získat na opravu bazénu stovky milionů korun

Aby měl Liberec větší šanci na úspěch při posuzování žádosti, potřeboval souhlas Libereckého kraje, že se na přestavbě bude také finančně podílet.

„Podpora kraje znamená při hodnocení pět bodů navíc. Plavecký stadion v Liberci je jediným padesátimetrovým bazénem v Libereckém kraji, který se využívá i pro plavecké soutěže a bez rekonstrukce už nemůže dál fungovat. Proto jsme se rozhodli městu pomoci a podpoříme ho částkou jeden milion korun. Zvýšíme tím jeho šanci uspět se žádostí o dotaci,“ řekl krajský radní pro rozvoj Jiří Ulvr.

V dotačním programu Národní sportovní agentury pro velké stavební akce je dohromady jen 900 milionů korun. Je to polovina toho, co před časem agentura slibovala.



Žadatelé mohou získat až 300 milionů na jeden projekt a už teď se tam sešlo tolik žádostí, že mnohonásobně převyšují to, co je ve fondu k dispozici. I proto se Liberec obrátil na kraj, aby své šance zvýšil.

Není přitom vyloučené, že v budoucnu by podpora kraje mohla být v rámci modernizace bazénu i vyšší.



„Je to ale otázka dalších jednání. Tedy až v momentě, kdy bude projekt připravený k realizaci a bude jasné, kolik to všechno bude skutečně stát a budou vydaná potřebná povolení,“ upřesnil hejtman Martin Půta.

Odhadované náklady na přestavbu bazénu totiž neustále rostou. Před dvěma lety město počítalo s částkou okolo 400 milionů korun, současný růst cen stavebních prací a materiálů už ale cenu zakázky vyšrouboval na více než 820 milionů korun bez DPH. To je také důvod, proč opozice začala náročný projekt kritizovat. Bazén za téměř jednu miliardu korun je podle ní sousto, které si město nemůže dovolit. Kromě dotace a pomoci z kraje chce Liberec nákladnou stavbu financovat i pomocí úvěru, který by splácel deset až patnáct let.

Opravu přitom liberecký plavecký stadion nutně potřebuje. Zatéká do něj střechou, dosluhuje vzduchotechnika, vana bazénu prosakuje, nevyhovující je i prosklená stěna bazénu směrem k sluneční louce.