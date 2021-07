Rekonstrukce bazénu se blíží k miliardě, Liberec ale zatím škrtat nechce

Liberec zatím nemá vysoutěženou ani firmu, která přestavbu bazénu bude provádět. Na sociálních sítích už se veřejnost nad odhadovanou výší ceny začala pozastavovat. Bazén téměř za miliardu korun jí přijde drahý.



„Umím si představit leccos seškrtat, ale tohle není stavba na pět, deset let. Zrekonstruovaný bazén by měl vydržet aspoň dalších padesát let, takže s vyššími investicemi je nutné počítat. Jen doufám, že současný nárůst cen u staveb o sto a více procent nebude dlouhodobý,“ řekl k tomu ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban.



Podle něj nemohl nikdo před půl rokem předvídat, jaká situace bude teď na stavebním trhu.



„Na tom je zajímavé hlavně to, že když do vedení Liberce nastupovali Starostové v roce 2018, tak avizovali, že rekonstrukci bazénu zlevní, a to pod 400 milionů korun. A teď je to najednou na částce 820 milionů, a to ještě není konečná cena,“ poukazuje opoziční zastupitelka Zuzana Kocumová.



Liberec si objednal vypracování zprávy o technickém stavu bazénu, kterou zpracuje tým odborníků ze stavební fakulty ČVUT v Praze.



„Zajímá nás hlavně stav technologií v bazénu, ty jsou nejvíc problematické. Potřebujeme mít i variantu B, abychom věděli, jestli by bylo možné udržet bazén bez kompletní rekonstrukce. Teď nevíme, zda zastaralé technologické zařízení vydrží ještě dva roky, nebo je v takovém stavu, že by se bazén musel zavřít,“ zmínil Karban. Za dokument zaplatí Liberec ČVUT 408 tisíc korun.



Na kompletní rekonstrukci bazénu si chce Liberec vzít úvěr a získat i dotace od Národní sportovní agentury či od Evropské unie. Jednoduché to ale nebude.

„Ve výzvě Národní sportovní agentury je teď k dispozici 900 milionů korun, přitom původně bylo avizováno 1,8 miliardy. Podmínky jsou navíc velmi přísné a převis žádostí obrovský. Takže šance na úspěch není vysoká. Požádali jsme proto o finanční pomoc i Liberecký kraj, protože bazén využívají hojně i mimoliberečtí návštěvníci,“ uvedla náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.



Podle vedení města tak i přes zdražení stavebních prací zatím vše směřuje k tomu, aby se bazén začal opravovat příští rok. „Umím si ale představit, že bychom rekonstrukci odložili třeba o další rok, kdyby nám chybělo třeba dvě stě milionů,“ uzavřel Karban.