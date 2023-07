Co je móda i umění? Pytel od brambor či šaty Hitlerovy ženy, ukazují na Kampě

Módu si můžete koupit, ale styl musíte mít, říkala už návrhářka Coco Chanel. Kam jinam než na Kampu, jedno z nejpůsobivějších míst v Praze, pak umístit výstavu, která propojuje jedinečné prostředí, módu i umění. I když není móda a umění vlastně jedno a to samé? Co myslíte? Výstava v Museu Kampa na to jasně odpovídá.