Národní galerii dočasně povede Anne-Marie Nedoma. Vznikne garanční rada

Zaorálkovým přáním je, aby Nedoma i nově vzniklá rada připravila galerii co nejlépe na příchod nového ředitele. Zároveň má ambici, aby garanční rada do budoucna dokázala lépe vyřešit otázku směřování a charakteru Národní galerie, tak aby se neproměňovala pokaždé s novým vedením.

Původní výběrové řízení na pozici generálního ředitele Národní galerie, které vypsal Antonín Staněk, Zaorálek po nástupu do funkce zrušil. Anne-Marie Nedoma by měla galerii stabilizovat zejména po finanční, organizační a personální stránce do doby, než z plánovaného konkurzu vzejde generální ředitel.

„Moje poslání bude orientováno na přípravu fungující instituce. Chci připravit pro nového ředitele galerii, která bude podporou pro jeho působení a dlouhodobější vizi,“ oznámila Nedoma.

Ekonomka a personalistka Anne-Marie Nedoma vystudovala pražskou Vysokou školu ekonomickou, pracovala v Gallup Organization, Nestlé, Reader’s Digest nebo jako poradkyně pro GDPR na ministerstvu zahraničí. V letech 2014 až 2018 vedla Karmelitánské nakladatelství.

Nedoma měla ke kultuře blízko i jako členka skupiny, kterou v roce 2001 sestavil tehdejší ministr kultury Jiří Besser a která se zabývala budoucností Státní opery Praha a Národního divadla. Opera se nakonec stala součástí ND. V minulosti zasedala i ve správní radě Institutu restaurování a konzervačních technik v Litomyšli. Nedoma je manželkou Petra Nedomy, současného ředitele Galerie Rudolfinum.

Garanční rada, jejíž členy vybral sám ministr Zaorálek, bude mít deset členů. Kromě Josefa Pleskota v ní zasedne Jiří Machalický, zakladatel Centra pro současné umění DOX Leoš Válka, ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková nebo šéfové vybraných krajských galerií.

Do hotového výstavního plánu podle Zaorálka nebude Nedoma ani garanční rada nikterak zasahovat. Do budoucna by pak rada mohla periodicky vyhodnocovat činnost Národní galerie - podle ukazatelů kvalitativních i kvantitativních. Nejprve je však potřeba je definovat.

Antonín Staněk se rozhodl původního ředitele instituce Jiřího Fajta odvolat v dubnu kvůli závažným hospodářským pochybením. Jeho rozhodnutí však okamžitě zpochybnili zástupci politické i umělecké scény. Vznikla petice za Staňkovo odvolání. Jiřího Fajta se mezitím zastali šéfové nejvýznamnějších galerijních institucí po světě včetně pařížského Centre Pompidou nebo Metropolitního muzea umění v New Yorku.

Staněk, který podal demisi na konci května, v den odvolání Fajta pověřil řízením Národní galerie ekonoma Ivana Morávka.

Kromě Jiřího Fajta Staněk odvolal také ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Konkurz na nového šéfa Zaorálek po nástupu do funkce ministra kultury taktéž zrušil a na začátku září oznámil, že jmenuje ředitelem Ondřeje Zatloukala, dosud pověřeného vedením instituce. Jeho zástupcem se stane odvolaný Soukup.