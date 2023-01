V Londýně po pauze otevřou portrétní galerii, láká na neznámé fotky Beatles

Národní portrétní galerie sdělila, že výstava s názvem Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm (Fotografie Paula McCartneyho 1963-64: Oči bouře) potrvá od 28. června do 1. října.

Ředitel instituce Nicholas Cullinan řekl, že McCartney galerii oslovil v roce 2020. Řekl, že našel fotografie z konce roku 1963 a počátku roku 1964, o nichž se domníval, že jsou ztraceny.

Podle Cullinana jde o mimořádnou sérii snímků zachycujících „tak slavný a důležitý moment“ v dějinách kultury.

Galerie ve středu také oznámila, že později na podzim vystaví nové kresby umělce Davida Hockneyho a portréty od černošských umělců ze Spojených států a Británie.

Galerie v blízkosti centrálního londýnského Trafalgarského náměstí byla uzavřena pro veřejnost kvůli rozsáhlé renovaci. Novou podobu dostala vstupní hala, vybudováno bylo studijní centrum. Sbírky muzea byly zcela nově roztříděny a zpracovány. Přestavbu spolufinancovala organizace National Lottery Heritage Fund a další nadace.