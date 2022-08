V Česku sbírají umění víc muži než ženy. Nejčastěji zaplatí do 50 tisíc korun

Prototypem českého sběratele umění je muž, který se této zálibě věnuje přes pět let a ve sbírce má několik desítek uměleckých děl. Vyplývá to z průzkumu J&T Banka Art Report, který se vůbec poprvé v České republice pokusil zmapovat fenomén sběratelství a investic do umění.