Jediná olejomalba od Václava Havla jde do dražby. Asi vznikla ve vězení

Jak jste se k obrazu Bílý kůň ve vesmíru z roku 1982 dostali?

Od současného majitele, jehož identitu nemohu prozrazovat. Vůbec prvním majitelem obrazu byl pan Ivan Racek z Prahy, pak Miroslav Kohl nebo Nadační fond Trebbia.

Bílý kůň ve vesmíru byl k vidění v Galerii MIRO v roce 1996 a před deseti lety v Obecním domě. Tušíte, jaký je příběh jeho vzniku?

Mohl vzniknout, když byl Havel ve vězení v roce 1982. A jde pravděpodobně o jedinou olejomalbu, kterou za svého života vytvořil.

Vyvolávací cena tohoto díla, konkrétně akrylu na desce o rozměrech 31 x 36 cm je 2,5 milionu korun. Čím je podle vás cena určena?

Vycházeli jsme v tomto případě z představ majitele díla i toho, že jde o cennou memorábilii, která je neopakovatelná a myslím, že i investičně velice zajímavá. Máme k dílu certifikát od Václava Havla, konkrétně z 3. března 2011. „Ano spáchal jsem to,“ napsal. A pak tu máme i certifikát od paní Dagmar Havlové z 3. března 2021.

Kam očekáváte, že může cena vyrůst?

Vzhledem k tomu, že jsme dílo Václava Havla nikdy nedražili a už ani nebudeme, nemám představu, jak se obraz bude prodávat. Takovéto věci, od politiků či osobností ze showbyznysu, se draží v USA nebo Londýně velice dobře. Za vysoké ceny. Toto dílo podle mě není vůbec špatné a má za sebou příběh i potenciál. Majiteli by se mohlo zhodnotit. Do dražby by se mohla zapojit třeba i instituce typu Knihovny Václava Havla.

Zamýšlel jste se nad významem toho obrazu?

Podle mě Václava Havla mohla k jeho vzniku vést vzpomínka z dětství nebo třeba klidně nějaký rozmar dramatika a disidenta, protože ten kůň vlastně znamená svobodu, bílá barva čistotu a vesmír je zas označením pro neomezený časoprostor, hmotu a energii. Ale samozřejmě, jaké je jeho skutečné poselství nebo co ním chtěl autor sdělit, to by musel říct sám. Ještě můžu dodat, že je obraz signovaný vlastní rukou Václava Havla a nechybí tam jeho typické srdíčko.

Název dal obrazu sám Václav Havel?

To úplně jistě nevím, ale myslím, že ano.

Vy sám neplánujete do aukce vstoupit?

Já bych i rád, ale na toto dílo nemám finance.