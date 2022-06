Dílo Alfonse Muchy ožívá. Miloval moderní technologie, připomíná Dvořák

Výstava pokrývá více než dva tisíce metrů čtverečních prostoru Jízdárny Pražského hradu a navazuje na současný trend multimediálních výstav, které rozhýbávají díla výtvarných velikánů za doprovodu hudby. V Praze už byl k vidění ve Foru Karlín třeba projekt Bylo nebylo.

„Povedlo se nám připravit neuvěřitelný zážitek emocí, kdy jsou díla Alfonse Muchy poprvé rozpohybována a promítána na velké formáty. Je to poprvé, kdy bude Alfons Mucha představen v této formě. Máme v plánu s projektem vyjet i do zahraničí,“ říká Richard Fuxa, producent projektu a předseda správní rady Nadačního fondu Richarda Fuxy, který spravuje nejkomplexnější sbírku díla Alfonse Muchy.

Kromě plakátů z kolekce Ivana Lendla rozpohybovaná výstava nabídne také stejnou technologií zpracovanou Slovanskou epopej. Kreativní producent a autor projektu Michal Dvořák prozrazuje, že výstavu tvořili dva roky. „Dostali jsme k dispozici softwary, které jsou zatím jen v betaverzích, ještě nebyly oficiálně vydány,“ říká.

Upozorňuje, že jejich práce není snahou o vylepšení Muchova díla, spíše si klade za úkol umělcovo dílo představit ještě komplexněji a do detailu. „Zároveň jej takto můžeme přiblížit mladé generaci,“ říká. S tím souhlasí i vnučka Alfonse Muchy Jarmila Plocková. „Tato výstava ukáže, jak moderním malířem Alfons Mucha byl. Považuji to za převratný počin,“ uvedla.

„Alfons Mucha byl milovníkem nových technologií a vynálezů, právě také proto jsme k digitalizaci jeho díla přistupovali velmi citlivě a invenčně, jak by to možná, při vší úctě, udělal i on, kdyby měl k dispozici současné technologie,“ dodává ještě Michal Dvořák.

Projekt Alphonse Mucha eMotion zároveň vůbec poprvé uvádí NFT dílo známého malíře. „Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout uvedení prvních rozhýbaných obrazů Alfonse Muchy ve formě NFT – exkluzivní kolekce nabízené prostřednictvím aukcí. Kolekce obsahuje 20 animovaných obrázků. Majitel všech NFT z kolekce bude mít nárok na prémiové video Slovanské epopeje,“ přibližuje Fuxa.

NFT je podle Karla Fillnera, ředitele strategie společnosti Callisto Network, „možností, jak přenést sběratelství klasických děl Alfonse Muchy do digitálního světa a zachovat přitom unikátnost kolekcí a jednotlivých artefaktů“.

Otevřeno je celý týden, od pondělí do čtvrtka od 10 do 19 hodin, od pátku do neděle od 10 do 21 hodin. Výstava skončí 13. září.