Výtvarník Komárek: Do erotiky se nenutím, přichází ke mně jako součást bytí

Katalogy vás tradičně popisují jako „figuralistu s erotickými motivy“. To pořád platí?

Pravda je, že do erotických motivů se nenutím, ty ke mně přicházejí jako součást našeho bytí. V umění se erotická linie odvíjí od starověku, a třebaže křesťané do toho v Evropě, jak se dnes říká, „hodili vidle“, Asie je také na erotice hodně postavená a ani Buddha se nahotou netrápil. Křesťanské zbrzdění se ale projevuje dodnes a vzpomínám, že když jsem už po listopadu 1989 vystavoval svoje první erotické obrazy v pražské Nové síni, nastalo až zděšení. Do návštěvní knihy mi tehdy někdo napsal, že bych se měl jít léčit na psychiatrii.