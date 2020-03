Mrzí mě, když jsou v aukci darované obrazy, říká manželka malíře Sýkory

Lenka Sýkorová před vstupem do Vrchlického divadla v Lounech na ploše, která se proměnila v unikátní umělecké dílo. Piazzetta má podobu černobílé kompozice, kterou na přelomu let 1962 a 1963 vytvořil světově uznávaný malíř a lounský rodák Zdeněk Sýkora na protipožární oponu téhož divadla. | foto: Miroslava Strnadová, 5plus2.cz

12:00 , aktualizováno 12:00

Významný český výtvarník Zdeněk Sýkora by letos oslavil 100. narozeniny. Už během života se mu podařilo to, co dokázalo jen málo českých umělců – proslavit se ve světě. Jeho obrazy jsou zastoupeny ve významných sbírkách v Německu, Rakousku či Francii. Jeden vlastní pařížské Centre Pompidou. Když už se jeho díla příležitostně objeví v aukci, sběratelé neváhají zaplatit mnohamilionové částky.