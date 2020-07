Nač myslí kámen? A nač kaluž? Umělec nechává děti mluvit za přírodu

16:55 , aktualizováno 16:55

Co by asi plechovka pohozená na zemi v přírodě chtěla říct lidem, kdyby mohla? A co okolní stromy, kaluže a kameny? Nad tím se zamyslel umělec dánsko-islandského původu Olafur Eliasson. Jeho projekt Earth Speakr je součástí německého předsednictví Evropské unie.