Tomáš Holý je znovu v hlavní roli. Vyšel grafický román o jeho životě

Na mě se můžeš spolehnout! Dá se snad lépe otevřít kniha o největší dětské hvězdě československé kinematografie než slavným citátem z komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku Marie Poledňákové? Asi stěží.

Po úspěchu biografické knihy Jmenuju se Tomáš, jež získala před třemi lety v rámci udílení cen Magnesia Litera čtenářské vyznamenání od Kosmasu, se literát Ota Kars vrací k osudu svého kamaráda z Nuslí, se kterým prožil velkou část dospívání. Vrací se k osudu, jehož sepsání před lety inicioval sám Holého otec Václav.

V útlém grafickém románu je Ota Kars vypravěčem. A jako takový má před sebou úkol prostý, přesto nelehký - vystihnout život milovaného dětského herce a kamaráda, jenž po velkých filmových úspěších zatoužil být hlavně „v hlavní roli svýho života“, a tak se umělecké profese rozhodl vzdát.



Kdo by tak od knihy čekal fůru veselých momentek z natáčení, bude asi zklamán. Kars sice pár zajímavostí připomíná: třeba, jak Holému první roli ve filmu Marečku, podejte mi pero zařídil strýc Jan František Jindra nebo jak na konkurzu okamžitě okouzlil Františka Němce a Jana Preissovou.

Mnohem víc prostoru však věnuje Tomáši Holému - člověku, než Tomáši Holému - herci. Logicky. Kniha je důkazem toho, jak blízcí si v době dospívání oba pánové byli. Spojovaly je společné zájmy, smysl pro humor i rebelii. Blízko měl Kars i k Holého matce Marii, a to i po Tomášově smrti.

Různé obrazové styly

Kristýna Plíhalová román vizuálně rozdělila do několika částí. K vyobrazení Holého dětství využívá obrysů měkčích, veselejších. Slavné scény z filmů zas co nejblíže přibližuje skutečnosti, dospívání dodává ledabylý tón a období po hercově smrti halí do šedých tónů. Obrazový prostor v knize dokonce dostává i moment nejchoulostivější - autonehoda, která se Tomáši Holému stala ve 21 letech osudnou.

Jinak, s výjimkou drobných rozepří, obav čí náznaků matčina trápení, je grafický román V hlavní roli Tomáš Holý především knihou radostnou. Navzdory tomu, že je vlastně předčasně ukončenou kronikou jednoho života.

V životě Tomáše Holého nechyběly neřesti, vzdor ani láska. Cestu si tak k němu (i Karsovi) čtenář hledá snadno. Kromě kreslené Marie Poledňákové nebo Daniely Kolářové, Holého hereckých kolegyň, se na stránky grafického románu dostala i Lucie Bílá. Jedna z jeho prvních lásek, jež na něj dostala v hospodě číslo právě od Karse.

Z dětství Kars vybírá drobnosti, na první pohled možná všední, přesto však trefné a zábavné. Třeba jak maminky po domácím večírku děti jaksi včas nestihly vypravit do školy, tak byly „z důvodu nevolnosti“ omluveny nebo jak Tomáš dostal společně s kamarádkou Andreou vši, a tak si oba prošli většině z nás důvěrně známou Ortosanovou kůrou.



„Teď je celý příběh ukončený. Příběh, který se stal... Je to můj příběh o Tomášovi, klukovi, který rád žil, jeho mamince a taky o našem přátelství,“ uvádí na závěr Ota Kars, který nyní pracuje na vydání dvou nových knih - novely z 90. let Šílená láska a blíže neurčeného titulu Projetá samota. Knihu V hlavní roli Tomáš Holý vydalo nakladatelství Argo.