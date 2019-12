Autoři MF DNES píší i knihy. Letos o egyptologii i předním neurochirurgovi

Obálka knihy Tajemství ukrytá v písku

Ivana Faryová

Tajemství ukrytá v písku

Čeští egyptologové patří ke světové špičce a zaslouží si patřičnou pozornost. Jejich práci v knize rozhovorů Tajemství ukrytá v písku přibližuje vedoucí pražské redakce MF DNES Ivana Faryová. „Nejen řecká filozofie a římské právo, ale i starý Egypt je naším kulturním dědictvím.

To, co egyptologové o starověké civilizaci objevují, nás může velmi inspirovat a v něčem také trochu varovat. Je zřejmé, že i tato obdivovaná společnost měla své potíže, a je dobré vědět, proč a k čemu vedly,“ vysvětluje. Nejtěžší na realizaci knihy bylo najít si čas. Zaneprázdněná totiž není jen sama autorka, ale také zcestovalí egyptologové, kteří tráví většinu času výzkumem v terénu.

Obálka knihy Zabil jsem tyrana

Ivana Karásková

Zabil jsem tyrana

Antonín Pospíšil zastřelil svého tyranského tchána a odpykává si za to třináctiletý trest vězení. Redakci MF DNES se prostřednictvím dopisu ozval sám.“Pisatel mě zaujal kultivovanou češtinou a bezchybným pravopisem, především jsem však za ním vytušila silný příběh. Poté, co jsem jej zpracovala do novin, začal mi odsouzený posílat jedno psaní za druhým. Popisoval život za mřížemi, přál mi k Vánocům. Bylo to smutné, ale zajímavé čtení a pro pana Pospíšila vlastně určitá terapie. Postupně se tak zrodil nápad na knížku,“ osvětluje redaktorka MF DNES Ivana Karásková vznik knihy. Nejnáročnější bylo podle ní bylo shromáždit bolestná vyjádření blízkých a známých odsouzeného a zároveň si zachovat nadhled a odstup.

Obálka knihy Zelenobílá vykrádačka

Jan Malinda

Zelenobílá vykrádačka

Minulá sezona pražských Bohemians stála zato. Zápas po zápase fotbalovým bojovníkům do životů vstupovali literární hrdinové. Tuhle ze Saturnina, jindy od Viewegha a jednou dokonce z Honzíkovy cesty. Jak? Prostřednictvím blogu redaktora Magazínu MF DNES a scenáristy Jana Malindy. „Vybíral jsem jen ty bezkonkurenčně nejoblíbenější knížky, které zná deset Čechů z deseti. Třeba Saturnina nebo Černé barony sice každý nečetl, ale všichni známe jejich zfilmované verze,“ vysvětluje. Nejtěžší bylo zparodovat knihu Pan Kaplan má třídu rád plnou vtipných přeřeků, říká. Naopak přepisování Zápisků z cest Václava Klause si Malinda vysloveně užíval.

Obálka knihy Vladimír Beneš

Martin Moravec

Vladimír Beneš

První setkání s přednostou Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha si vedoucí Magazínu MF DNES Martin Moravec pamatuje jasně. „Hned od první minuty na mě spustil ten svůj gejzír upřímnosti. Taky si hned zapálil. Řekl mi, ať si pochovám jednoho z jeho leguánů. Tahal za sebou kapačku, protože si zrovna přeležel krk. Navrhl, že mě vezme na sál. A takovými momenty jsme víceméně pokračovali rok a půl,“ popisuje vznik knihy rozhovorů. Sám Beneš Moravce nejvíc překvapil svým pracovním zápalem. „Je mu šestašedesát a každý den se těší do práce. A čím těžší operace ho čeká, tím se těší víc. To jsem mu záviděl. Ne ty operace. Ale tu radost z každého dne,“ dodává.

Obálka knihy Výletník II

Jakub Pokorný

Výletník II.

Zatímco mnozí Češi objevují krásy Thajska, Vietnamu či Bali, redaktor MF DNES Jakub Pokorný nezapomíná na svou domovinu. Do turistického kroužku jej rodiče přihlásili už v šesti letech a postupně si začal své zážitky zapisovat do šuplíku. Když pak podobný formát hledali do sobotní přílohy Víkend, vznikl pro Jakuba prostor, kde své zkušenosti prezentovat. „Nejbližší jsou mi Jizerské hory, takže v této knize vesnice s nejčistším vzduchem v České republice Albrechtice,“ popisuje autor své oblíbené místo. „Stejně má člověk nejradši místa, na která má nějaké zajímavé osobní vzpomínky,“ vysvětluje a dodává, že nyní zkoumá, jestli je to hezčí v Pekle, Nebi nebo Ráji. Všechna tato místa se totiž nachází na mapě Česka.

Obálka knihy Beru to na sebe

Lucie Šilhová

Beru to na sebe

Obdivují-li něco čtenáři na prozaickém debutu vedoucí magazínu ONA DNES Lucie Šilhové, je to všudepřítomná ironie. „Myslím, že kniha potěšila ty, kteří si myslí totéž, co já. Totiž že se poslední dobou bereme vážně. Ukrutně vážně, řekla bych,“ říká. Beru to na sebe je příjemným literárním vydechnutím a upřímným pohledem do ženského světa zbaveného iluzí i nánosů make-upu. „Nápad sepsat knihu přišel z nakladatelství Motto. Romaně Přidalové se líbily moje úvodníky, proto mě oslovila,“ vzpomíná autorka. Příběh tvořila hlavně o víkendech a v čase, který má vyčleněný pro pohyb. „Takže mě knížka stála pět kilo navrch,“ přibližuje. Příští rok to tak snad bude lepší. Vyjdou totiž ty již sepsané úvodníky.

Obálka knihy Švýcarsko - Po kolejích a v pohorkách

Petr Čermák

Švýcarsko - Po kolejích a v pohorkách

Zapálený železniční cestoval a editor magazínu Víkend DNES Petr Čermák vydal svou třetí knihu věnovanou Švýcarsku jen krátce před koncem roku 2018. Píše v ní o svých zkušenostech z cestování vlakem po hornaté alpské zemi, nabízí tipy na výlety pro celou rodinu zajímavé i pro předškolní mládež. Čtenáři se s Čermákem mohou vydat třeba do luzernské dračí skály, po stopách ledovců, dinosaurů a dokonce i švýcarského národního hrdiny Wilhelma Tella.