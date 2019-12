Elena Ferrante napsala hororovou pohádku Pláž v noci

0:58 , aktualizováno 0:58

Kdo se skrývá pod pseudonymem Elena Ferrante, stále není jasné, úspěchu jejích či snad jeho knih to však nikterak neškodí. A tak vychází v nakladatelství Prostor útlá ilustrovaná knížka Pláž v noci. Jestli patří do rukou dětem, je otázka. Procházka růžovým sadem to totiž rozhodně není.