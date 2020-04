Záchranný balíček má pomoct malým nakladatelstvím, vysvětlil Zaorálek

Velcí nakladatelé podle Zaorálka mohou podporu čerpat z jiných vládních programů. Usiluje prý také o tom, aby co nejdříve, ideálně po Velikonocích, byla otevřena knihkupectví.



Podle knihkupců a nakladatelů hrozí redukce počtu vydaných titulů za rok ze současných patnácti tisíc až na třetinu, knihy se podle nich mohou také zdražovat. V tiskové zprávě to v úterý uvedl Svaz českých knihkupců a nakladatelů.

Svaz sdružuje přes sto padesát velkých i malých knihkupců a nakladatelů, prohlášení podepsali i největší tuzemští nakladatelé a distributoři. Jde o několikátou výzvu vládě, která upozorňuje na to, že zejména zavřená kamenná knihkupectví, a tedy téměř nulový odbyt knih mohou celý obor na dlouho poznamenat.

„Se zástupci českých knihkupců a nakladatelů jsem mluvil opakovaně. Na vládu předkládám balíček pro záchranu kultury, jehož součástí je i podpora malých nakladatelů. Vládní prioritou je pomoci především těm, za kterými nestojí velcí, silní vlastníci,“ uvedl ministr. Na ty velké a ziskové už myslí vládní opatření, jako jsou program COVID a Antivirus, odklad nájmů pro firmy či kurzarbeit, doplnil.

„Usiluji o to, aby knihkupectví byla otevřena co nejdříve, ideálně po Velikonocích. Mrzí mě, že mi po jednání velcí knihkupci sdělili, že o brzké otevření svých knihkupectví nestojí, protože by to pro ně byl danajský dar. Místo toho, aby usilovali o obnovení prodeje a minimalizaci ztrát, požadují nyní po státu jednu miliardu korun náhrad,“ uvedl ministr.

„V knižním trhu nejsou žádní zřizovatelé, nespadá pod stát, pod kraje ani pod města, za vším je třeba vidět firmy, živnostníky a nezávislé tvůrce. A ti všichni jsou teď na pokraji kolapsu,“ uvádějí knihkupci a nakladatelé. Knižní trh podle nich nebyl natolik silný, aby měl vytvořené rezervy na podobnou mimořádnou událost, jaká nastala.

Hrozí proto podle nich redukce počtu vydaných titulů za rok ze současných patnácti tisíc až na třetinu. Hrozí také snížení počtu vydávaných kusů od titulu, a to vyvolá tlak na cenu. O práci tak mohou přijít nejen zaměstnanci nakladatelství, ale i navazující profese jako redaktoři, překladatelé, grafici a tisíce pracovníků polygrafického průmyslu.

Knižnímu trhu je podle svazu třeba pomoci i do budoucna, jednou z cest je osvobodit knihy od DPH. „Díky tomu zároveň udržíme dostupné ceny knih i v době klesající koupěschopnosti a tlaku na zvýšení cen kvůli klesajícím počtům vydaných kusů knih,“ soudí svaz.