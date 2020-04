RECENZE: Převážně průměrný Viewegh. Nový román je spíše téma na povídku

Hrdinou Vieweghovy prózy Převážně zdvořilý Leopold je titulní chlápek, proplešlý a obtloustlý pětapadesátník, přezdívaný Polda. Připomíná trochu legendárního Poldu z komiksu Jaroslava Maláka: myslí mu to i mluví na výbornou, ale je taky poněkud nepraktické trdlo. Živí se jako novinář, a ve své práci je zřejmě dobrý, jenže v soukromí vycházejí najevo jeho odvrácené stránky: „chorobná žvanivost“ plus sklony k alkoholismu a promiskuitě.

Má ženu, má milenku, má kamarádku, má tchyni. Všem je ale spíš pro srandu, než by si ho vážily. Vlastně ho během příběhu kontinuálně zesměšňují a ponižují. Polda si za to ale může i sám: je občas protivně sebedojímavý a sebevzhlíživý typ.



Příběh je pak dost primitivní: ženské kvarteto v čele s Poldou vyráží na letní „fesťák“. Pobavit se. Jenže cestu jim zkříží mladší generace: podomní prodavač vibrátorů a dalšího erotického zboží. Generační střet je prudký a Polda z něj nevyjde dobře. Slovní ponižování, kterého se mu dostává od dámské čtyřky, se totiž stane tělem. A ve zrazeném hrdinovi vzplane prudká chuť na pomstu. Takže si vezme za vzor zmíněného hovnivála a pomstí se: docela vtipně a zábavně. Jenže taky trochu zlomyslně, slabošsky, násilně. Takže ze scény odchází v klepetech.

První rovina příběhu se vine přítomností, s Poldou jsme tady a teď. Druhá rovina pak obhlíží terén z budoucnosti: Polda sedí u psychiatra a bilancuje, reflektuje, snaží se pochopit, co vlastně provedl – a proč. Ten kontrast mezi tím, co je, a tím, co bude, je docela nosný; drží čtenáře v jistém napětí. Toho jinak v knize moc není.



První třetina je vyloženě mdlá až otravná: dějově řídká a v promluvách zoufale banální. V druhé třetině se věci dají zvolna do pohybu. A finále? To je naštěstí starý známý Viewegh: vyprávění má švih, dialogy i monology sílu, a všecko rámuje ostrá ironie. Nikoli humor, na to žere hrdinu příliš silný pocit méněcennosti.

Převážně zdvořilý Leopold Michal Viewegh Ikar, 2020, 272 stran Hodnocení­: 50 %

Oproti starému známému Vieweghovi je ten současný daleko míň koncentrovaný, pomalejší, unavenější. Intelekt je u jeho hrdiny zcela podřízený pudům. Polda by byl rád nadsamcem, ale je spíš vyhaslou troskou. Řeči, v nichž se brání před dotěrným světem, pak mají tuhle indispozici maskovat. Moc to nejde. Leze z toho dost často trapnost, upatlanost, nuda.

Ještě že přichází ke slovu ta reflexe na sedáncích s psychiatrem. Ta totiž dává první příběhovou linku do širšího kontextu. Stáří jednou dopadne na každého. A pokud člověka nerozdrtí stáří, pak dozajista smrt. Nebýt toho kýčovitého sebedojímání, bylo by to silné, existenciální téma. Ovšem nikoli na román, spíš na povídku nebo stostránkovou novelu.