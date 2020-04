Zaorálek: Nad festivaly bych ještě hůl nelámal, ale budou v omezené formě

Jaká bude letní kulturní sezóna?

Nemáte tam nějakou jednodušší otázku?

To nemám. Už teď přichází čas, kdy by lidé normálně mohli navštěvovat hrady, zámky. Logicky proto přichází otázka, co nás čeká v létě. Budou koncerty, festivaly?

Nějaké určitě budou, otázka je, jak budou vypadat. A co se týče hradů a zámků, tak v jejich případě zase tak skeptický nejsem. Zrovna hrady a zámky jsou téma, o kterém se bavíme na ministerstvu i na vládě. Já osobně si nemyslím, že celá kultura je oblastí, která by se lidem měla otevřít až jako poslední.

Hlavně u hradů a zámků by se případné vstupy daly docela dobře regulovat.

To je stejné a hodně se o tom mluví. Jako v případě dalších kulturních zařízení jako galerie, muzea, tak i v těchto případech bychom mohli vymyslet nějaký způsob regulace nebo hygieny, které by umožnily tyto instituce otevřít dříve, než se původně uvažovalo. Ale máte pravdu, u těch hradů a zámků se to přímo nabízí, protože jestli budou platit v létě určitá omezení na rozsah zahraniční turistiky, tak je dost možné, že ten pohyb nebude, jaký byl a řada lidí si bude chtít čas zpříjemnit alespoň takto. Teď se prostě musí nalézt způsob, jak to udělat.

Na základě čeho se budete rozhodovat?

Na vládě jsme se dohodli, že nám epidemiologové, ministerstvo zdravotnictví předloží plán, protože třeba v Rakousku už ho mají. Je sice trošku riskantní to takto plánovat, řada otázek ještě zodpovězena není. V Rakousku se přesto o takový plán pokouší a my se o to zřejmě budeme pokoušet také. Sejdeme se kvůli tomu hned po Velikonocích. Předpokládám, že celé to bude podrobeno obsáhlé debatě. Třeba knihkupectví by se mohla uvolnit už v další vlně. Nejsou vnímána tak rizikově jako třeba kadeřnictví.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula už naznačil, že v určitých režimech by se v létě mohli odehrát i některé koncerty. Třeba, když se budou dodržovat rozestupy a tak dále. Mohlo by to tak být?

Přesně tak. To je stejné jako u těch hradů a zámků, musí se najít způsob a podmínky, za jakých to bude možné uskutečnit. Byť to může vypadat absurdně.

Velké festivaly se ale asi neuskuteční?

Přiznám se, že úplně neznám odpověď na otázku, jak to bude se všemi festivaly. Mohu tipovat, nebo odhadovat, že ty mezinárodního charakteru zřejmě nebudou. Nezdá se mi, že by se ten provoz tak rychle uvolňoval, aby se mohly konat. Myslím si, že pokud nějaké festivaly budou, tak v omezené formě. Hůl bych nad jejich konáním ještě úplně nelámal. Je možné, že se najde způsob, jak v průběhu léta v nějaké omezené domácí formě nějaké festivaly uskutečnit, byt je to zatím pořád spekulace. I já ve své podstatě čekám na návrh epidemiologů.

Jaké kroky ještě podniknete, abyste pomohl oblasti kultury?

Nad rámec současné pomoci chceme udělat a já tomu říkám program záchrany kultury. Už jsme to začali projednávat na vládě a doufám, že teď ve středu to dokončíme. Jde o program, který se zaměřuje na nezávislé instituce a teď nemluvím o státem zřizovaných institucí jako divadla, ale do našich klíčových programů se nedostanou a hrozí jim, že se jim činnost úplně zhroutí. Pro tyto instituce chceme mít program na zhruba 440 milionů korun.

Jak tyto peníze budou moci získat?

Podmínka toho, aby se i tyto instituce mohly u nás ucházet o tyto nové prostředky je, aby už někdy v minulosti jsme s nimi byli v kontaktu, že jsme jim třeba dali nějakou dotaci. Druhý podobný program, který chystáme, je třeba program, kde se budeme snažit pomoci regionálním orchestrům, divadlům. Opět jde o instituce, které nejsou zřizované státem, často jsou to zařízení měst nebo krajů. Pro ně se snažíme vytvořit fond pomoci, ze kterého budou moci čerpat za podmínky, že se k nim přihlásí města a obce a dají jim také svůj příspěvek.

O kolik v tomto případě půjde peněz?

V tom prvním případě, kam spadají třeba i malí vydavatelé, knihkupci a další, jde o 440 milionů, u regionálních zařízení žádáme o 250 milionů pro divadla a orchestry a 140 milionů pro muzea a galerie regionální, které nezřizuje stát. Další peníze pak třeba kulturní instituce budou moci získat z projektu na streamování, kde je záměr 30 milionů tak, aby dostala do kvalitní digitální podoby třeba svá představení, nebo prostory.

Očekáváte, že koronavirová odradí zahraniční filmaře filmovat v Česku?

Ukazuje se, že i přesto, co se ve světě děje, že zahraniční filmaři mají zájem u nás v létě natáčet. Myslí si, že v Česku je situace dobrá, že si dokážou představit, že by tady už v létě mohli natáčet. A já bych velice stál, když se situace bude zlepšovat, o to, aby se tyto aktivity rozjely. Jsou v tom obrovské prostředky, ale hlavně je to práce pro lidi.

Co říkáte na iniciativu herců, hudebníků a dalších v době, kdy nemají práci, prodávat v obchodech nebo třeba rozvážet zboží?

Tak já jim toto období především nezávidím, myslím si, že to pro ně musí frustrující. Oni vlastně přicházejí o půdu pod nohama a já bych si nejvíc přál, aby nepřišli o svoje schopnosti.

Já ale nemůžu nikomu nic nařizovat, já jim nemůžu nařídit, ať doma radši cvičí. Je ale důležité, aby zůstali houslisty, hudebníky, dirigenty, herci, abychom místo nic po krizi neměli jen obchodníky. To bych považoval za svou porážku. V tuto chvíli je ale i pro mě nejdůležitější to, co řekla anglická královna: Nebojte se, zase se sejdeme.

Dobře, tak kdy se podle vás sejdeme třeba k poslechu české filharmonie?

Ale já nejsem epidemiolog a nemám ani schopnost zatočit s pitomým virem. Když to ale tak všechno sleduji, tak věřím, že na podzim budeme moci slyšet českou filharmonii naživo. Strašně bych také chtěl, aby té době už fungovala divadla a abychom se zase mohli setkávat i s herci na jevištích.