Zákaz vstupu do knihoven. Čtení románů bývalo ženám zapovězeno, říká vědec

19:00

Patříme mezi národy, co nejvíc čtou. Kdy se čtení knih v našich zemích stalo každodenní činností? Co se tu četlo v 19. století? Co bylo hitem za první republiky? Nebo jak se proměnily čtenářské deníky Čechů po roce 1948 a 1989? To prozradil literární vědec Jiří Trávníček, který se výzkumy tuzemských čtenářů zabývá už více než patnáct let.