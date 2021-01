KNIHY 2021: Novinky od Mornštajnové i Třeštíkové. Obama bude vzpomínat

Co by se mohlo stát, kdyby komunismus neskončil, se ve své novince Listopád ptá Alena Mornštajnová. Autorčino domovské nakladatelství Host láká na „příběh obyčejné rodiny, kterou velké dějiny během jedné noci rozdělily a postavily proti sobě“.



O přelomových situacích, které najednou promění lidské životy, píše i Bianca Bellová v knize Tyhle fragmenty. Autobiograficky knihu pro rok 2021 pojal Michal Viewegh. Navazuje na sérii deníků z let 2005 a 2010. V tom nejnovějším, který vyjde na jaře, zhodnotí rok 2020 poznamenaný pandemií koronaviru.

O svém životě bude psát také Martina Formanová v knize Nalakuj to narůžovo, jejíž název odkazuje k období po smrti manžela Miloše. Kniha vyjde v nakladatelství Prostor.



České verze se letos dočká i úspěšný román Jaroslava Rudiše Winterbergova poslední cesta, který sepsal v němčině. Novinky letos chystá taktéž Halina Pawlowská a Michaela Klevisová. Populární autorka detektivek plánuje vydat román stojící mimo krimisérii s inspektorem Josefem Bergmanem.

Napětí tentokrát slibuje Radka Třeštíková, která se rozhodla svůj příběh zasadit do horského prostředí. V nakladatelství Motto letos v únoru vydá svou první knihu i její manžel Tomáš, nese název Po povrchu.

Gott od Klusáka

Tomáš Sedláček dovrší trilogii Druhá derivace touhy, tentokrát s podtitulem Pravdoláskaři a bohémové, ve které glosuje události dotýkající se životů nás všech. Již tradičně na ně nahlíží v kontextu dějin, filozofie i politiky. V souvislostech a dobovém rámci se představí i život Karla Gotta, který se rozhodl zpracovat publicista Pavel Klusák.

Další tipy na knihy roku 2021 Muriel Barberyová: Růže sama (Host)

Italo Calvino: Kosmické grotesky (Dokořán)

(Dokořán) Daniela Drtinová, Jiří Horáček - Vědomí a realita (Vyšehrad)

Emil Hakl - Hloubková rekonstrukce (Argo)

(Argo) Guzel Jachina: Děti Volhy (Prostor)

(Prostor) Rupi Kaur: Home Body (Knihy Dobrovský)

(Knihy Dobrovský) Shari Lapena - Její konec (Kalibr)

(Kalibr) Josh Malerman: Malorie (Fobos)

(Fobos) Ian McEwan - Stroje jako já (Odeon)

(Odeon) Bernard Minier - Údolí (XYZ)

(XYZ) Aleš Palán: Nevidím ani tmu (Prostor)

(Prostor) Miroslav Pech - Hranice už nejsou, tati (Argo)

Andrew Roberts: Churchill aneb výzva osudu (LEDA)

Tereza Šedvá – Krtkův černobílý svět (65. pole)

(65. pole) Franck Thilliez – Pandemie (XYZ)

(XYZ) Andy Weir - Projekt Hail Mary

Na svou matku v knize Hlavně o mamince, kterou vydá nakladatelství Větrné mlýny, zavzpomíná Arnošt Goldflam. Stejné nakladatelství příští rok vydá také soubor tří dramat nositele Nobelovy ceny Petera Handkeho, ve kterém bude i hra Zdeněk Adamec o sebeupálení studenta z Humpolce z března 2003.

Z tvorby nobelistů za čtenáři v roce 2021 zamíří ještě nový román Olgy Tokarczukové Ztracená duše. V plánu je i vydání románu Haruki Murakamiho Tancuj, tancuj, tancuj nebo Margaret Atwoodové Kočičí oko.

O své osudy se podělí režisér a scenárista Woody Allen nebo bývalý americký prezident Barack Obama. Jeho dílo Země zaslíbená vyjde na konci září.

Kriminální příběhy ze zahraničních autorů nabídne Jo Nesbø. Jeho kniha Žárlivý muž a jiné povídky by měla taktéž vyjít v září. Na podzim se čtenářům navíc připomene ještě detektivní pseudonym J. K. Rowlingové Robert Galbraith.

Novou knihu už v lednu slibuje i Darcy Coatesová která české čtenáře zaujala románem Duchové rodiny Folcroftů. Tentokrát bude vyprávět o dvaadvacetileté dívce, jež se ztratí v lese. O osudu Nicka Carrawaye, hrdiny z románu Velký Gatsby, se rozhodl psát americký autor Michael Farris Smith. Kniha má být prequelem k Fitzgeraldově slavnému počinu z roku 1925.

Na literární akce rok 2020 příliš bohatý nebyl, letošní k nim snad již bude vstřícnější. Svět knihy Praha se uskuteční tradičně na holešovickém Výstavišti od 22. do 25. dubna, čestným hostem bude Francie. Od prvního do posledního července pak do Brna a Ostravy zavítá v rámci Měsíce autorského čtení 31 islandských autorů. Půjde o největší islandskou literární přehlídku v Evropě za posledních dvacet let.