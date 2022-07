Drama v Mnichově, dirigent zemřel během představení. Zničehonic, smutní pěvec

Rakouský umělec maďarského původu Stefan Soltéz zemřel během dirigování Mlčenlivé ženy od skladatele Richarda Strausse z roku 1935. Tragická událost se stala těsně před koncem prvního dějství ve vyprodaném sále hlavní scény Bavorské státní opery, informoval list New York Times.

List poznamenává, že nejde o prvního dirigenta, který zemřel na pódiu Bavorské státní opery. Od počátku minulého století počítá instituce čtyři další taková úmrtí.

V pátek byl na místě přítomný operní pěvec Daniel Behle. „Na pódiu vše probíhalo skvěle. Připadal mi velice uvolněný a v dobrém rozmaru,“ popsal Soltéze před jeho úmrtím Behle pro německou stanici NDR. „Spadl zničehonic,“ dodal pěvec. Dle jeho slov šlo o infarkt.

„Najednou utichla hudba,“ přiblížil průběh události pětatřicetiletý hudební kritik Sebastian Bolz, který operu sledoval z hlediště. Následně slyšel pouze volání o pomoc a pak spadla opona. Divákům provozní ředitel opery Tillmann Wiegand oznámil, že z urgentních důvodů se vystoupení na půl hodiny přerušuje.

Na místo byl okamžitě povolán lékař, k dirigentovi přispěchal i v publiku přítomný kardiolog. Po pauze Wiegand pokračování odvolal. V tu dobu bylo již jasné, že dirigenta Soltéze se zachránit nepodařilo.

O smrti umělce později večer informoval Serge Dorny, generální ředitel Bavorské státní opery, na Twitteru. „Přicházíme o talentovaného dirigenta. A já přicházím o dobrého přítele,“ napsal Dorny. Dále vzkázal upřímnou soustrast manželce umělce, která je uznávanou mezzosopranistkou.

Kariéra Stefana Soltésze začala na pozici asistenta slavných dirigentů jako byl například Karl Böhm. V letech 1988 až 1993 působil jako hudební ředitel divadla v německém Brunšviku, od roku 1992 byl pět let šéfdirigentem Vlámské opery v Antverpách a Gentu. Další angažmá dostal v německém Essenu, kde vedl zdejší filharmonii a Aalto-Musiktheater v letech 1997 až 2013.

„Pomohl posunout Essen na jinou úroveň, měl výborné znalosti, ale i schopnosti. Byl to někdo, koho člověk poslouchal jak co se týče osobních, tak pracovních záležitostí. Nebyl falešný, byl to upřímný člověk!“ shrnul pěvec Behle.