Snažím se psát hudbu, která lidi neodradí, říká autorka opery pro Plzeň

Proč jste se rozhodla vytvořit své nové dílo pro plzeňský operní soubor?

Důvod je zcela jasný. Před osmi lety měla v Liberci premiéru moje první opera Legenda o Kateřině z Redernu, kterou režíroval současný ředitel plzeňského divadla Martin Otava. Spolupráce byla příjemná z obou stran, rozhodli jsme se tedy pro její pokračování. K Plzni mám velmi vřelý vztah. Vždycky, když sem přijedu, zažívám krásné pocity, protože jsem tady vyrostla a začala chodit do školy. Žila jsem zde do osmi let. Při každé návštěvě se mi vracejí hlubinné zážitky z dětství. Jsem ráda, že tahle opera zazní právě v Plzni. A jelikož je napsána pro město, k němuž mám citový vztah, tak jsem se velice snažila.

Které vzpomínky na Plzeň se vám vybavují nejčastěji?

My jsme bydleli na Borech v nádherné vile. Když jsem vstoupila po letech do plzeňského divadla, přistoupila ke mně dívka a pravila: já jsem vnučka pána, který v domě bydlel také. A to vám bylo něco jako políbení z minulosti. Zapůsobilo to na mě. Bydleli jsme blízko rozhlasu, byla jsem tam před časem dělat rozhovor. A cukrárna, kam jsem chodila s tatínkem, tam pořád je. Je to pohlazení. V Plzni cítím něco, co nemůžu prožít nikde jinde. Vzpomínky na bezstarostné dětství, kdy za vás všechno vyřídí rodiče.

Jak jste se dostala k příběhu ze starověkého Říma známého z díla Henryka Sienkiewicze?

Téma k první opeře jsem dostala jako zadání. Když jsem uvažovala o další, chtěla jsem si vybrat sama. Plánovala jsem udělat něco, co bude obecně známé a obecně použitelné. Když ale chcete román, který je jedním z literárních pokladů a jeho autorem je nositel Nobelovy ceny, převést na prkna divadelní, čeká vás složitý úkol. Příběh je košatý. Snažila jsem se jej proto ořezat.

Pak přišel spásný nápad. Mám muže, který studoval historii a navedl mě na reálie, a tím mi ulehčil situaci. Celá opera je založená na faktech. Využila jsem velmi bizarní situace, které se v Římě odehrály a převedla je do libreta. To jsem napsala společně s Martinem Otavou. Díky jeho divadelním schopnostem a zkušenostem věřím, že jsme udělali něco, co může být pro diváka atraktivní. Martina Otavu jsem k napsání libreta přizvala právě proto, že chci využít jeho divadelní zkušenosti. Jedna věc je příběh, druhá, co se s ním udělá na jevišti. Bez zkušenosti je autor ztracený. On mě uvádí do divadelního světa, abych odhadla nosnost tématu a jednotlivých obrazů. Jsem za spolupráci rozhodě ráda.

Ve středu děje je císař Nero, který se dopouští zvěrstev a ovládá svou zemi a lid. Vidíte v příběhu paralelu se současnou situací?

V historii už všechno bylo, my nejsme schopni se z toho poučit. Myslím si, že kumšt má mít tu úlohu, aby lidem ukázal, že věci podobné těm, které prožíváme, se už někdy staly. V situaci, v níž se dnes nacházíme je tahle opera daleko aktuálnější, než když jsem se v roce 2017 pro toto téma rozhodla.

Myslíte si, že opera ze starověkého Říma osloví dnešního diváka?

Předně je třeba říci, že nechci psát historizující díla. Vychází z faktů, to ano, ale zároveň by měla oslovit dnešního diváka. Z antiky se nedochovala žádná hudba, pouze text z pozdější doby, který jsem použila v chorálu. Tvorbě předcházelo hodně studia. Je to téma, které mě odedávna zajímalo. V antice najdete všechno, co se odehrává i dnes. Události se pořád opakují. Ráda otevírám dveře a nasvítím věci z jiné strany, aby o nich začali lidé přemýšlet. Problém dnešní doby je v tom, že nikdo nemá na nic čas. Když už přijde člověk do divadla, chci, aby odešel se silnými emocemi a nějakým zamyšlením nad věcmi, které předtím byly před ním zamlčeny.

Soudobá hudba bývá někdy pro posluchače komplikovaná a těžko stravitelná. I proto k ní někteří lidé přistupují spíše obezřetně. Jak tento fakt vnímáte?

Celý život se snažím psát hudbu, která lidi neodradí. Ne, že bych se jim chtěla podbízet. Myslím ale, že funkce umění je v tom, že má oslovit posluchače. Nemělo by jít jen o to, že já se budu předvádět, co dokážu vymyslet, aby mi kolegové poklepali na rameno. To je důvod, proč po mně lidé chtějí skladby. Největší lichotka pro mě je, když přijde lajk a řekne: já jsem nadšený, protože jsem myslel, že soudobá hudba musí být ošklivá a ta vaše není. Jsem ráda, když má tvorba někoho osloví. Je nicméně těžké jednou skladbou změnit názor lidí na současnou hudbu. Každá dobře napsaná a úspěšná skladba jakéhokoliv autora mě potěší, protože mi proráží cestu. Naopak skladba, která není kvalitní a odrazuje posluchače, nám skladatelům ubližuje.

Váš přístup však není mezi současnými skladateli tak častý. Jak se na vaši tvorbu dívají odborné kruhy?

Já jsem se svým stylem odvážně začala už při absolventské skladbě. Tehdy to vzbudilo zděšení, že tahle cesta nikam nevede. To asi není pravda, protože po ní neustále jdu. Člověk musí mít odvahu, v odborných kruzích jsou určitá stigmata a vy musíte najít svou cestu a jít po ní. Není to lehké. Život je moc krátký na to, aby člověk dělal něco, čemu nevěří. Já muziku miluji, mám potřebu psát a chci vytvářet něco, co má smysl. Dělám to, jak umím.

Nicméně nejde o to, že bych nepoužívala nové techniky. Jsem vyškolena ve všech. Myslím, že je přednost, když máte možnost jako autor 21. století používat moderní techniky. Jenže vždy mi musí sloužit, když chci něco vyjádřit. Nemůže to být jen o tom, že já ukazuji, podívejte, co všechno jsem se naučila. Sdělení a obsah se pak v takovém případě ztrácí. A sdělení je na prvním místě a všechno ostatní se mu musí podřídit.

Je to tedy něco podobného jako ve výtvarném umění, kdy by malíř před tím, než začne se svým stylem, měl zvládnout klasické i moderní techniky?

Vlastně ano. Když Picasso udělal tečku a řekl, že je to dílo, tak mu to věřím. Když udělá tečku někdo, kdo neumí malovat, nejedná se o to samé. Tak nějak je to i v hudbě. Musíte všechno umět. Je třeba nějakou techniku zvládnout, ale můžete se rozhodnout, že ji nepoužijete. Když ji ale nezařadím, protože ji neumím, myslím, že jde tak trochu o neumětelství.

Co říkáte na samotnou realizaci plzeňského představení?

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na inscenaci podíleli. Je to těžká práce. Dělat na něčem novém je daleko složitější než zkoušet osvědčené kusy. Jeviště Nového divadla má úžasné možnosti. Líbí se mi, že působí moderně, což je to, co já chci. K dispozici jsou výborné kostýmy a skvělí pěvci. Všechno dohromady vytváří atmosféru, kterou jsem si představovala, když jsem operu psala.

Na svém kontě máte celou řadu opusů různých žánrů, opery však pouze dvě. Proč se této formě tolik nevěnujete?

Propojení děje a hudby mě vždycky lákalo. Ale na začátku jsme si řekla, že půjdu poctivě a postupně po jednotlivých formách. Začala jsem miniaturou. Můj profesor mi řekl, abych nepsala drobné skladbičky, když jsem žena, každý si řekne, ta zvládá jen drobnosti pro flétničku. Nedala jsem se odradit, postupně jsem se od malých skladeb po zvládnutí formy dopracovala dál. K oratoriu jsem se dostala ve 48 letech a k opeře ještě o deset let později. Čekala jsem, až na žánr budu zralá a budu ho schopná zvládnout. Také se vyznačuji tím, z čeho nemají divadelníci moc velkou radost. Jsem všude na zkouškách, protože se z nich učím. Zjistím, co dělá problém a čeho se příště vyvarovat, a co naopak vychází.

A pak je třeba říct, že ve skutečnosti jsem nenapsala jen dvě opery. Rozpracováno jich mám více. Problém je v tom, že jejich tvorba trvá dlouho, život plyne rychle a často se změní okolnosti. Napsala jsem například dětskou operu na přání, ale v divadle, kde měla být uvedena, se změnil ředitel. A ten nový operu nechtěl. Takže rok práce k ničemu. Komponováním se živím, tohle si nemohu dovolit. Dávám si teď větší pozor. Je dlouhá, nekonečná cesta dostat operu od počátečního nápadu až na jeviště, a někdy se to nepodaří. Je ale pravda, že v tomhle nejsem v historii ani v současnosti sama. Quo vadis představuje tři roky práce. Vezměte si, že někdo tvoří takhle dlouho a pak by dílo nikdo nehrál. Proto jsem moc ráda za plzeňskou spolupráci, která funguje.