Norimberská opera možná zamíří do haly po nacistech. Nechutné, říkají někteří

Podle stanice BR24 se očekává, že městská rada ještě tento měsíc rozhodne, kam se opera po dobu své rekonstrukce dočasně přestěhuje.

Masivní kongresovou halu, která je inspirovaná římským Koloseem a tvarem připomíná podkovu, rada jako jednu z možných variant vybrala pro její velikost a dostupnost – budova je od roku 1945 z velké části prázdná.

Hitler v ní plánoval promlouvat k publiku čítajícímu až padesát tisíc lidí, ale vypuknutí druhé světové války dokončení megalomanského projektu zmařilo. Ačkoli je budova vysoká impozantních osmatřicet metrů, zdaleka nedosahuje původně zamýšlených sedmdesáti metrů.

Hala sousedí s areálem, kde Hitler v letech 1933 až 1938 na každoročních shromážděních promlouval až k milionu lidí.

Místostarostka za Křesťansko-sociální unii (CSU) Julia Lehnerová, která má na starosti oblast kultury, uvedla, že umělci, jevištní vybavení a vedení opery by se mohli do Kongresové haly přestěhovat na osm až deset let.

Budova má rozměr 240 krát 200 metrů, což odpovídá šesti fotbalovým hřištím. „Vedle haly by bylo zapotřebí vybudovat jeviště, orchestřiště a hlediště,“ popsala Lehnerová pro BR24.

Nepatřičné, zlobí se odpůrci

Kritici však nápad přestěhovat operu na místo s tak temnou historií považují za nepatřičný. „Odvrátilo by to pozornost od zrůdnosti nacistického režimu,“ myslí si historik Hans-Christian Täubrich, jenž byl dříve vedoucím dokumentačního centra, které se v Kongresové hale nachází.

Souhlasí s ním i sdružení Historie pro všechny, které v budově pořádá komentované prohlídky.

„Přesun opery by překážel snaze poučit návštěvníky o nacistické moci, ideologii a propagandě,“ uvedlo sdružení. „Ničím nerušený výhled na autentické fasády a do megalomanského vnitřního dvora je důležitou součástí vzdělávacího konceptu našich prohlídek,“ dodalo.

Nápad se nelíbí ani norimberské židovské kongregaci, která si stěžuje na to, že s ní nápad nikdo nekonzultoval, přestože je hlasování za dveřmi.

Sakralizaci by nacisté chtěli, varuje historik

Sociálnědemokratická radní Christine Kayserová uvedla, že pódium by v žádném případě nemělo být na nádvoří. Jeho umístění v sousedství budovy ale považuje za přijatelné za předpokladu, že opera zvolí „repertoár, jenž bude konfrontovat německou nacistickou historii“.

S kulturním využitím Kongresové haly naopak podle BR24 nemá problém historik specializující se na nacistickou éru Ulrich Herbert.

„Kdo jsme, abychom byli sto let zastrašováni nacistickými budovami? Pokud jde o oběti národního socialismu a místa, kde jim nacisté ubližovali a popravovali je, jsem první, kdo řekne, že musí být zachována,“ řekl.

„Ale představa, že by toto pompézní místo nacismu bylo jednou provždy zničeno tím, že by se z něj stalo operní místo, je podle mého názoru přehnaná.“ Požadavky na zachování nacistických budou v nedotčeném stavu podle něho vedou spíše k jejich sakralizaci. „Což je pravděpodobně to, co si nacističtí pohlaváři přáli,“ dodal s odkazem na sen o tisícileté nacistické říši.