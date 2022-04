Po téměř půl století od dob studií se Miroslav Krobot vrátil do Brna, kde poprvé režíruje operu. | foto: Marek Olbrzymek, NdB

Když před časem renomovaný režisér Miroslav Krobot pustil do éteru, že by si jednou rád vyzkoušel operní režii Kouzelné flétny od Wolfganga Amadea Mozarta, stačilo už jen, aby se tato zpráva dostala do brněnského Národního divadla. „Neváhal jsem a hned jsem mu zavolal,“ potvrzuje šéf Janáčkovy opery Jiří Heřman, že takovou hozenou rukavici jednoznačně nešlo nezdvihnout.