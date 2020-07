Visací zámek, Poláková, Prokop. Brněnský TrutnOFF odhalil program

J.A.R., Bára Poláková, Visací zámek, Plastic People, Mňága a Žďorp, Michal Prokop a Framus Five nebo Originální pražský synkopický orchestr. To jsou některá ze jmen různorodé dramaturgie, která se objeví na pódiích klasického českého hudebního festivalu, který se z Trutnova přesunul do Brna.

Areál Na Střelnici v brněnských Pisárkách přivítá padesát účinkujících a povolený počet návštěvníků. „Co do množství kapel půjde bezesporu o největší český open air festival letošního léta,“ slibují pořadatelé v čele s Martinem Věchetem.

K dalším velkým jménům patří klasičtí účastníci někdejších trutnovských setkání, jako jsou Plastic People of the Universe, Jiří Schmitzer nebo Garage & Tony Ducháček. Nebudou chybět ani Čankišou, Kurtizány z 25. Avenue, Terne Čhave, E!E nebo Marta a Rasputin. Festivalovými nováčky jsou třeba elektronický písničkář Kittchen, originální brněnský bluesman Jan Fic či Helemese.

Undergroundovou scénu, z jejíhož podhoubí celý festival už v 80. letech minulého století vyrostl, budou zastupovat kromě legendárních Plastic People i Krchoff Band, Dáša Vokatá s hercem Oldřichem Kaiserem nebo Záviš.

Ležení roztančí svým ska a reggae i Fast Food Orchestra. Na festivalu nesmí chybět ani písničkářství a bluegrass, zastupovaný letos Robertem Křesťanem s kapelou Druhá tráva, Janou Šteflíčkovou anebo šansoniérkou Sylvií Krobovou. Scházet nebudou ani dýdžejové či operní pěvec Aleš Procházka a především Originální pražský synkopický orchestr.

Vstupenky si lze objednávat na stránkách festivalu. Při objednání deseti lístků se dostává tradičně desátý zdarma. Kapacita je omezena dle aktuálních vládních nařízení.